El actor de 'Una batalla tras otra' se ha convertido en el protagonista indiscutible de la 83ª edición de los Globos de Oro

Las anécdotas de los Globos de Oro: de la broma a Leonardo DiCaprio sobre sus novias a George Clooney hablando en francés

La 83ª edición de los Globos de Oro, celebrada en el hotel The Beverly Hilton en Beverly Hills, pasará a la historia no solo por los premios entregados a grandes protagonistas del cine y la televisión, sino también por la gran cantidad de momentos virales y anécdotas que se han vivido en la gala.

Con Nikki Glaser como presentadora por segundo año consecutivo, la ceremonia se ha convertido ya en uno de los grandes eventos del año. Entre los vencedores de la noche se encuentran 'Una batalla tras otra' y 'Hamnet' en cine, así como 'Adolescencia' y 'The Pitt' en televisión.

Asimismo, la ceremonia ha incluido la primera entrega de premios a categorías emergentes como podcast, y un reconocimiento sobresaliente a la animación con 'KPop Demon Hunters', que se ha alzado con dos premios a Mejor Canción Original para 'Golden' y Mejor Película de Animación.

En medio de ello, Leonardo DiCaprio ha sido el protagonista indiscutible de la gala gracias a un chiste de la presentadora sobre la edad de sus novias y a un clip que no ha tardado en hacerse viral durante la pausa publicitaria de la transmisión.

En el vídeo, el ganador de un Oscar, que ha acudido en representación de su última película, 'Una batalla tras otra' de Paul Thomas Anderson, aparece realizando un sinfín de gestos y comentarios con un tono desenfadado mientras se dirigía a alguien sentado cerca de él.

Este momento ya se ha convertido en todo un meme, recordando inevitablemente a otros de sus vídeos más famosos.

Ahora ha salido a la luz la verdad de esa conversación y qué era lo que realmente estaba diciendo DiCaprio. Estaba comentando sobre otro de los fenómenos de la noche: la presencia de rostros del K-pop en los premios.

Lo que dice Leonardo DiCaprio

Según lo que se ha filtrado en redes sociales de esa charla, el actor ha espetado: "I was watching you with that K-Pop thing, you were like is that them? Is that K-Pop? Who's that?'". Es decir: "Te he visto con eso del K-Pop, estabas como: '¿Son ellos? ¿Ah, eso es K-Pop? ¿Quiénes son?'".

Este momento, capturado por las cámaras, se ha hecho viral en cuestión de minutos, generando memes y una multitud de reacciones en las redes.

El Kpop en los Globos de Oro

Todo apunta a que el protagonista de 'El lobo de Wall Street' hablaba sobre las superestrellas del K-pop que están detrás de las canciones de 'KPop Demon Hunters', EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami.

Sus dos galardones han logrado que la industria musical surcoreana haya sido uno de los grandes temas culturales de la noche, un fenómeno que pocos años atrás habría parecido improbable en un evento tradicionalmente dominado por actores de Hollywood.

Además, la gala ha contado con otras figuras de Corea del Sur, como Lisa, cantante de BLACKPINK, una de las primeras figuras del K-pop en presentar un premio en los Globos de Oro. También ha estado presente el actor Lee Byung Hun, quien da vida al Líder en la popular serie surcoreana 'El juego del calamar'.