El calentamiento global ha generado un incremento del nivel del mar de 10 centímetros de altura en la costa valenciana desde 1993

Las dramáticas consecuencias del cambio climático son más que visibles en las playas de Valencia. Los continuos temporales que azotan el litoral valenciano están provocando una regresión de la costa donde se han perdido hasta diez metros de arena por el avance de la marea en las últimas tres décadas.

Los datos del satélite Copernicus muestran como el calentamiento global ha generado un incremento del nivel del mar de 10 centímetros de altura en la costa valenciana desde 1993.

Para regenerar los arenales, las administraciones realizan continuos aportes de millones de metros cúbicos de sedimentos. Hace solo dos años el Miteco ya puso en marcha una intervención con un presupuesto de 28 millones de euros por el que se introdujeron tres millones de metros cúbicos de arena para regenerar las degradas playas del sur de Valencia, desde Pinedo hasta la Gola de Puchol. Un total de 7,1 kilómetros de costa en los que se consiguió ampliar la extensión de la zona de arena hasta los 120 metros.

Más aportes de arena para Cullera, Sueca, Canet y Sagunto

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico inicia, a partir del 16 de enero, las actuaciones de regeneración con las que el ejecutivo central "va a devolver la fisonomía de los años cincuenta a las playas del sur de Cullera". En total, el Miteco financiará con más de 42 millones la regeneración de playas dañadas en Cullera, Canet, Sagunto y Sueca.

"Al negacionismo del Partido Popular, de la Generalitat Valenciana, el Gobierno de España le pone soluciones, le pone inversiones y le pone compromisos que se materializan en las playas del sur de Cullera", señaló la Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, en una visita a las playas de Cullera.

La actuación del Miteco, dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, también afecta a las playas de Canet, Almardà, Corinto y Malvarrosa (Canet d'En Berenguer y Sagunt); El Perelló, El Pouet y Les Palmeres (Sueca), además de las de Cullera, todas en el litoral valenciano.

Los más de 42 millones de euros son "la mayor inversión realizada en regeneración de la costa en la historia de España", ha explicado Pilar Bernabé, quien ha afirmado que en las playas del Marenyet y l'Estany, en retroceso "durante décadas por la construcción de los diques del Júcar en los años 50 y por la falta de sedimentos del río", se realizará una regeneración con "aporte masivo de sedimento, y su extendido y perfilado en las playas afectadas".

El objetivo es conseguir que el frente de costa, los 2.900 metros entre el espigón sur del encauzamiento de la desembocadura del Júcar y la Gola de l'Estany, "tenga un ancho útil de al menos 40 metros en las zonas más comprometidas, con un aporte de 1.078.628,47 metros cúbicos de arena".

Para ello, se dragará arena del banco submarino situado frente a la costa de Sueca y Cullera, con la draga de succión Bonny River, colocando el material dragado en la playa a través de un sistema de tuberías flotantes, sumergidas y terrestres. "Unas actuaciones que se complementan con medidas ambientales, como la restauración dunar y mejoras de accesos, construcción de espigones y retirada de estructuras marítimas en las playas del Marenyet y l'Estany de Cullera", ha resaltado.

Finalizarán en junio

El proyecto, firmado el 17 de diciembre, se iniciará el 16 de enero y la finalización está prevista el próximo mes de junio.

Según la delegada, "el Gobierno de España tiene un compromiso firme con esta tierra. Lleva invertidos más de 144 millones de euros en la regeneración de las playas de la Comunitat Valenciana. Y este proyecto vamos a poner en marcha una inversión de más de 40 millones de euros que van a ir destinados a las playas del sur de Cullera, pero también a las playas de Sueca, del Pouet, del Perelló y de Les Palmeres. Y también a las de Sagunt y Canet, que tenían un retroceso de arena desde hace muchos años".

"El Gobierno de España invierte en regenerar de manera responsable las playas y el litoral valenciano, mientras el gobierno valenciano se dedica a atacar nuestro entorno natural y nuestro litoral con leyes que provocan una construcción desmesurada y propia del siglo XX", ha finalizado.

Tres playas nuevas

Según el Ayuntamiento de Cullera, las obras para regenerar de forma integral las playas del Marenyet y l'Estany de Cullera empezarán el próximo 16 de enero. Para Pere Mayor, alcalde de la localidad, "es un día histórico para el municipio de Cullera, para las playas, y sobre todo para los vecinos y vecinas de la zona del Marenyet y l'Estany que por fin ven culminadas sus reivindicaciones después de años de lucha".

"Un acierto y una satisfacción donde también hay que agradecer a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que estuvo desde el minuto uno atendiendo al vecindario y diciéndoles que confiaran en que estaba haciéndose el trabajo e iba a hacerse realidad", ha señalado.

El alcalde también ha insistido que con esta intervención se recuperarán tres playas que "van a ser bandera azul porque tenemos punto de medida y estamos ya trabajando para que esas tres playas que se van a generar en Cullera sean tres nuevas banderas azules".

"Este verano vamos a disfrutar de las mejores playas de España, como ya tenemos en el resto del término municipal", ha prometido. El tramo de costa que alcanza las playas del Marenyet y de l'Estany tiene una longitud de 2,8 kilómetros y va desde el actual espigón de protección del margen sur de la desembocadura del río Júcar hasta la Gola de l'Estany.

Su regeneración se proyecta mediante el vertido de un volumen de 1.078.628,47 m3 de arena; la construcción de tres espigones rectos de 195m, 280m y 222m, para los cuales se dispondrá de un volumen de 21.885 m3 de rompeolas; y la reconstrucción y acondicionamiento de los tramos de los diques de canalización de la desembocadura de l'Estany, sin modificar sus condiciones geométricas y la retirada de las escolleras de protección existente en la costa, excepto en las zonas próximas a los muros de escolleras existentes que conforman las defensas longitudinales hasta conseguir un mínimo de 40 metros de anchura de playa.

En algunos tramos, se calcula que se podrían ganar más de 100 metros de amplitud de arenal. Así mismo, las actuaciones de regeneración incluyen la creación de nuevos cordones dunares en casi todo el frente litoral y el mantenimiento y la reconstrucción de aquellos existentes que se encuentran en buen estado o deteriorados, respectivamente, con el fin de restaurar ambientalmente la zona costera y preservar su biodiversidad.

Para llevarlo adelante, una draga extraerá arena en aguas profundas frente al cabo de Cullera (a unos once kilómetros) y lo transportará hasta primera línea del litoral. Los trabajos, según la previsión, finalizarán el 30 de junio de 2026.