María del Carmen era militante del Partido Popular en Puerto Hurraco y Benquerencia, Badajoz

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha mostrado en redes sociales sus condolencias tras la muerte de María del Carmen, una joven militante del Partido Popular en Puerto Hurraco y Benquerencia, Badajoz, que ha fallecido.

"Decimos adiós a María del Carmen y se nos parte el alma. Una joven comprometida y generosa que se ha ido demasiado pronto, y que deja un enorme vacío en el PP de Puerto Hurraco y Benquerencia de la Serena", ha comenzado lamentando la política.

Tras ello, ha aprovechado para mandar su afecto "a su familia y amigos, todo nuestro cariño. Descansa en paz", ha concluido, a través de un mensaje publicado en su red social X.