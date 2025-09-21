Un hombre de 70 años ha fallecido como consecuencia de la picadura de un insecto en Algeciras, Cádiz

El hombre circulaba con una motocicleta por la calle Arbolitos de la localidad gaditana

Compartir







AlgecirasUn hombre de 70 años ha fallecido este sábado en Algeciras (Cádiz) como consecuencia de la picadura de un insecto cuando circulaba con una motocicleta.

Según han informado fuentes policiales, los hechos se han producido en la mañana de este sábado, cuando el hombre, que circulaba con una motocicleta por la calle Arbolitos de la localidad gaditana, sufrió la picadura de un insecto, aparentemente una avispa.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Local de Algeciras, que atendieron al hombre tendido en el suelo en estado de consciencia y aturdido.

Tras llegar un dispositivo del 061 a la zona, la salud de la víctima empeoró, falleciendo finalmente.

Efectivos de la Policía Científica de la Policía Nacional se encuentran investigando las circunstancias del suceso.