Rocío Amaro 22 SEP 2025 - 17:01h.

Los encapuchados le asaltaron de madrugada cuando regresaba del trabajo y lograron arrebatarle cadenas de oro y una riñonera con documentos personales

Una vecina grabó parte de la agresión y alertó a la Policía al escuchar sus gritos pidiendo auxilio

MálagaCon la cara amoratada y el susto todavía en el cuerpo, Fernando, un hombre de 61 años y cocinero de profesión, saca fuerzas para contar la pesadilla que ha vivido este fin de semana. Dos atracadores encapuchados le asaltaron en la madrugada del pasado viernes cuando salía de trabajar en la localidad malagueña de Marbella. Los dos hombres se bajaron del coche y se fueron directos hacia él con extrema brutalidad para robarle: "me ha tocado a mi, pero si llega a ser a alguien mayor, lo matan"

Sorprendida en medio de la tranquilidad del barrio, una vecina, al escuchar los gritos, grabó parte de la escena desde su ventana y llamó de inmediato a la Policía: “¡Están matando a un hombre a golpes!”, se le escucha decir en las imágenes que ellos mismos han facilitado para denunciar los hechos. En dicho video solo se aprecia la huida de los atracadores, mientras Fernando ya yace en el suelo malherido.

“Me pegaron con la culata de la pistola”

El propio Fernando relata lo ocurrido con la serenidad de quien todavía no cree lo que ha vivido: “me encañonaron con un arma, me pegaron un tirón de las cadenas que llevaba y me exigieron la riñonera, pero yo me resistí". Es entonces cuando uno de ellos comienza a agredirle violentamente: "me dio patadas en las piernas, un puñetazo en el ojo y un culatazo en la cabeza", recuerda.

Lo que más lamenta es que consiguieron hacerse con su botín, al que tanto había protegido la víctima. En metálico no llevaba mucho efectivo, pero sí toda su documentación y algún que otro recuerdo de la infancia de sus hijos.

Fernando muestra las heridas de su rostro y cuenta que tiene además múltiples hematomas por todo el cuerpo. Aun así, quiere hablar para alertar a sus vecinos: “esto hay que contarlo, no vale callar, la gente tiene que estar alerta", dice quien se propone vivir sin miedo justo el día que comienza sus anheladas vacaciones. "Quiero seguir mi vida normal, sin miedo", repite.

Un barrio tranquilo, un ataque inesperado

Fernando vive en una zona residencial tranquila de Marbella, donde nunca había sufrido ni presenciado un ataque similar. No pudo identificar a los agresores porque iban encapuchados, pero confía en que la investigación policial pueda dar con ellos.

Ahora solo espera poder olvidar cada imagen que tiene grabada, ya que no llegó a perder el conocimiento y lo recuerda todo a la perfección. De momento se va de vacaciones y a intentar empezar de nuevo.