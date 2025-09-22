El joven fallecido recibió un fuerte golpe en la cabeza en la calle Granado, en el barrio de Torreblanca

La Policía Nacional investiga los hechos para intentar localizar al presunto autor del crimen

SevillaLa Policía Nacional investiga la muerte violenta de un joven de unos 20 años en Sevilla tras una pelea con otro chico aparentemente de la misma edad en la que recibió un fuerte golpe en la cabeza "con un objeto contundente", según confirman fuentes de la Policía Nacional a Europa Press.

Emergencias 112 Andalucía ha informado a EFE de que los hechos ocurrieron este domingo, sobre las 19.00 horas, cuando se recibieron varias llamadas de vecinos de la calle Granado, en el barrio de Torreblanca, que alertaban de que dos jóvenes estaban protagonizando una violenta pelea en plena calle y que uno de ellos habría recibido un golpe "con una piedra", y que como consecuencia, "quedó inconsciente".

El 112 movilizó a efectivos sanitarios y agentes de la Policía Nacional y Local. Los vecinos que llamaron al Teléfono de Emergencias informaron también de que la víctima había sido trasladada "por sus propios familiares a un centro de salud cercano".

Buscan al presunto autor

Finalmente, fue enviado al hospital Virgen del Rocío, donde la Policía Nacional ha confirmado que falleció durante la noche.

El cuerpo se encuentra en el Instituto Anatómico Forense de Sevilla para que le sea practicada la autopsia, mientras que la Policía investiga los hechos para intentar localizar al presunto autor del crimen.