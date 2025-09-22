La hija de dos años tuvo que ser asistida en el Hospital de la Axarquía, donde le apreciaron lesiones compatibles con quemaduras de cigarrillos

Condenan a una pareja por malos tratos "aterradores" a su bebé de 47 días en Málaga: le sumergían en agua hirviendo y le quemaban con cigarrillos

Compartir







"Bebé se quema, bebé pupa". Es lo que decía la menor de dos años en sus terrores nocturnos después de presenciar las aberraciones que sus propios padres le hacían a su hermana, un bebé de 47 días. Ahora, la madre de acogida de la pequeña, recuerda cómo ser encontró a un ser asustado y con temor a cualquier nuevo acontecimiento, que se agachaba y se cubría la cabeza. El miedo en estado puro, la tensión y el horror de los recuerdos.

Las agresiones salieron a la luz en octubre de 2022 y el juicio comenzó en el mes de mayo. La bebé permaneció durante más de una 20 de días en la UCI pediátrica del Hospital Materno Infantil de Málaga. La menor tenía "profundas quemaduras de segundo grado" que afectaban a casi la mitad de su cuerpo.

Fue su madre, que después acabaría detenida y ahora condenada, quien la condujo hasta el hospital, donde relató que la niña "se había quemado durante el baño".

Pero las indagaciones posteriores, recoge la Fiscalía, revelaron que las heridas, en cara, nalgas, brazos, piernas y pies, no habrían tenido un "origen accidental", sino que para su comisión fue necesaria la "inmersión en agua caliente durante un tiempo variado dependiendo de la temperatura del agua: de 120 minutos si está a 45 grados a 17 segundos si sube a 55", según informa el Diario de Málaga.

La bebé tendrá problemas cognitivos y la pierna izquierda inutilizada de por vida

Además de las quemaduras, la bebé mostraba hematomas, mordeduras, fracturas costales, una fractura en la tibia, signos de desnutrición y deshidratación. Los informes médicos indicaron incluso posibles signos de síndrome del bebé zarandeado, lo que sugiere que pudo ser sacudida con fuerza.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

A día de hoy sufre secuelas graves, incluidas retracciones articulares que han dejado prácticamente inutilizada su pierna izquierda y daño neurológico que afectará su desarrollo cognitivo y emocional de por vida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Hoy se conoce la condena a los dos padres por los malos tratos a su bebé de 47 días y a su hija de dos años.

El padre ha sido condenado a una pena global de 16 años de prisión por un delito de malos tratos habituales, otro de violencia doméstica con alevosía y lesiones con el agravante de parentesco, así como la prohibición de acercarse a la menor ni comunicarse con la misma por cualquier medio e inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

A la madre se le absuelve del delito de lesiones a la bebé ya que no consta que estuviera en la casa cuando la metió en agua caliente y fue ella quien la llevó al hospital en octubre de 2022 al comprobar el estado en el que estaba, pero la condena por malos tratos habituales y violencia doméstica con alevosía a un total de cuatro años de prisión.

El Tribunal considera probado que los dos son responsables de dichos delitos porque "es imposible sostener que la madre nada tuviera que ver con tales hechos, ni que acatara como normal el padecimiento constante de heridas y quemaduras en el cuerpo de una pequeña de tan solo 47 días".

La bebé tenía lesiones en distintos estados de evolución que también fueron causadas por sus padres "actuando de mutuo acuerdo a lo largo de los 47 días de vida" y que le han causado lesiones y secuelas "importantísimas", además de una desnutrición marcada y deshidratación leve.

La situación "es aterradora y corrobora el sufrimiento de la bebé de un maltrato habitual en sus pocos días de vida", que no solo presenta lesiones por quemaduras en casi la mitad de su pequeño cuerpo, sino otras lesiones en distintos estados de evolución, señala el informe.

La hija de dos años tuvo que ser asistida en el Hospital de la Axarquía, donde le apreciaron lesiones compatibles con quemaduras de cigarrillos, y el tribunal considera probado que se la causaron los padres actuando de mutuo acuerdo y sin posibilidad alguna de defensa.