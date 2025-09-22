Los hechos se produjeron en marzo de 2023 en dos clases de refuerzo del instituto

Una niña de 13 años diagnosticada de trastorno del espectro autista y que fue agredida sexualmente en dos clases sucesivas por un compañero de instituto será indemnizada por la Comunidad de Murcia, por daños morales, con 4.500 euros, según el dictamen emitido a instancias de la Consejería de Educación por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia.

El dictamen, al que ha tenido acceso EFE, señala que aunque está probado que la dirección del centro actuó de forma diligente al conocer lo ocurrido, la menor sufrió unos daños que no tenía el deber jurídico de soportar y por los que debe ser resarcida.

En su reclamación ante la Consejería, sus padres expusieron que los hechos se produjeron en marzo de 2023 en dos clases de refuerzo del instituto y que la dirección del centro no actuó debidamente al no expedientar al autor y limitarse a decirle que no volviera a clase.

Las diligencias contra el agresor fueron archivadas por no haber cumplido los 14 años

El Consejo Jurídico revela además que las diligencias abiertas contra el autor de los hechos en la Fiscalía de Menores fueron archivadas al ser inimputable por no haber cumplido los 14 años, y añade que el menor reconoció que había efectuado tocamientos en clase en varias partes del cuerpo de la chica, pero que lo había hecho como un juego y sin ninguna intención de contenido sexual. Por su parte, ella aseguró que si no había denunciado con prontitud lo ocurrido era porque él le había dicho que si revelaba lo ocurrido diría que los había realizado a petición de ella.

El órgano consultivo autonómico afirma que, aunque el centro educativo cumplió los protocolos previstos, existe una relación de causalidad entre el daño alegado y el funcionamiento de los servicios públicos, lo que determina el nacimiento de la responsabilidad patrimonial de la Comunidad, que en este caso se ve agravada por la especial vulnerabilidad de la víctima.

El dictamen concluye que ella tiene derecho a ser indemnizada con 4.500 euros por los daños morales derivados de la agresión sexual, pero no a los 12.000 igualmente reclamados por sus padres por el cambio de centro que efectuaron porque lo decidieron ellos de forma voluntaria, y sin dar tiempo al instituto para acordar el traslado de centro del agresor.