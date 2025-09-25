Comienza la Comic-Con Málaga con largas colas de héroes y villanos y fotos a 90 euros

Málaga acoge este fin de semana la San Diego Cómic-Con Málaga, el mayor evento del mundo del cómic, los videojuegos y la fantasía

La San Diego Cómic-Con reúne a 120.000 aficionados con Schwarzenegger como invitado de honor

Málaga acoge este fin de semana la San Diego Cómic-Con Málaga, el mayor evento del mundo del cómic, los videojuegos y la fantasía. Unos 120.000 aficionados de todo lo 'friki' pasarán por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) para reunirse también con estrellas como Arnold Schwarzenegger y Gwendoline Christie y estrellas nacionales como Ester Expósito o J.A. Bayona. Informan en el vídeo José Palacios y Yolanda Bernardo.

Este mismo jueves, los visitantes ya se pueden encontrar desde el Delorean de 'Regreso al futuro' al Gran Ejército de la República de 'Star Wars'. Ya de buena mañana ha empezado la aventura con las colas a la entrada y problemas para aparcar las naves. Infinidad de universos se van a poder ver estos cuatro días en la ciudad andaluza.

En este primer día, cientos de fans han llegado al Fycma customizados y disfrazados de sus personajes favoritos. Algunos incluso se han atrevido con personajes propios. Más de 300 horas de contenido para estos fanáticos y cientos de actividades a las que apuntarse

Muchos esperan a las estrellas del cine, del cómic, del videojuego. Y caro va a salir fotos y autógrafos. Cotizan a 90 euros. Pero eso para muchos son pequeñeces en un mundo que pinta así de fantástico.