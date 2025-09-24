Redacción Andalucía Europa Press 24 SEP 2025 - 14:47h.

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga acoge desde este jueves la primera edición europea de la mítica Comic-Con de San Diego, que ofrecerá más de 300 horas de contenido exclusivo y reunirá a 120.000 aficionados del cómic, el cine, la fantasía y los videojuegos

Fotos con los actores Dafne Keen o Pedro Alonso en la Comic-Con de Málaga: hasta 90 euros por un recuerdo con tu estrella favorita

MálagaLa San Diego Cómic-Con Málaga se desarrollará desde este jueves hasta el domingo en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) y reunirá a 120.000 aficionados de todo lo 'friki' con algunas de las estrellas más importantes del mundo del cómic, de los videojuegos y la fantasía como Arnold Schwarzenegger y Gwendoline Christie y estrellas nacionales como Ester Expósito o J.A. Bayona.

El evento, que constituye el desembarco en Europa de la mítica Comic-Con de San Diego (EEUU), se llevará a cabo en un recinto de 80.000 metros cuadrados donde se podrá disfrutar de más de 300 horas de contenido único. Los organizadores esperan que el impacto económico de la Cómic-Con Málaga en la ciudad sea de más de 40 millones de euros.

Schwarzenegger será el 'plato fuerte' de la convención: el icono 'hollywoodiense', protagonista de películas como 'Terminator', 'Predator' y 'Desafío Total', dará una 'masterclass' durante la mañana del domingo, día de cierre. Durante los días anteriores, aparecerán por los pasillos de la Cómic-Con intérpretes de la talla de Gwendoline Christie (Brienne de Tarth en 'Juego de Tronos') o Luke Evans (Bardo en la trilogía de 'El Hobbit').

Disney aterriza con dos de sus estrenos, 'Tron:Ares' y 'Predator Badlands'. Además, para los fans de Star Wars, Lucasfilm presenta la tercera temporada de su antología animada Star Wars Visions. Entre otros, los fans del cómic contarán con la presencia de figuras como el presidente, editor y director creativo de DC, Jim Lee, y C.B Cebulski, editor jefe de Marvel Comics.

Presencia española

La Cómic-Con también contará con presencia española, como por ejemplo Ester Expósito y Belén Rueda, dos de las participantes en el panel 'Actrices en el género fantástico hoy en día', y el director J.A. Bayona, que celebrará un encuentro con Álex de la Iglesia. A su vez, el evento también mostrará otro lado de las grandes superproducciones en eventos como "LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy - Pieces of the Past".

Allí, Ashley Eckstein, la voz de Ahsoka Tano en 'Star Wars: The Clone Wars', 'Star Wars: Rebels' y 'Star Wars: Las crónicas Jedi' se reúne con Carla Torres Danés, la voz en español de Ahsoka en las tres series, para hablar sobre su experiencia dando vida al personaje en su último proyecto: LEGO Star Wars: Reconstruye la Galaxia: Piezas del Pasado, disponible el 19 de septiembre en Disney+.