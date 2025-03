“Gracias por hacer de esta ciudad un orgullo. Gracias a los directivos, profesionales… por confiar en Andalucía. Welcome to Málaga, it’s a pleasure to have you here”, ha comenzado diciendo en su intervención durante el acto de presentación del evento en el Hotel Miramar que ha contado con Santiago Segura como maestro de ceremonias y al que han acudido también el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el director de Comunicación y Estrategia de Comic-Con Internacional, David Glanzer; y el presidente de Dentsu Media & Performance, Jaime López-Francos.