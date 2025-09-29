Pablo Osés mandó una carta a la prensa en 2022, a punto de cumplir los 90 años, que se ha hecho viral tras su fallecimiento

Su hijo Gonzalo destaca la bondad de su padre, muy conocido en Fuengirola, Málaga, por su compromiso en causas sociales

Compartir







MálagaEl malagueño Pablo Osés estaba a punto de convertirse en nonagenario, en 2022, cuando envió una carta a la prensa, en concreto a la directora de El País, para despedirse en vida. En el título de dicho texto, aseguraba que "la vida ha sido muy bella". Hace unos días falleció y la misiva se ha hecho viral en las redes sociales. Informan en el vídeo Nuria Cabrera y Pepe Palacios.

Pablo era un hombre muy conocido en la localidad malagueña de Fuengirola por su compromiso en causas sociales y por su lucha contra las injusticias, entre vivencias, reflexiones y confidencias. "Mi padre hablaba de lo que no hablaba la gente", dice su hijo Gonzalo.

Además, asegura a Informativos Telecinco: "Lo importante de mi padre, y es lo que le ha movido siempre, estoy con los que pueden ayudar a otros pero no quieren. Me voy con los que no pueden pero sí quieren".

"Una excelente persona"

Pablo Osés llegó a enviar 400 cartas en sus 93 años de vida. "Ha sido activista hasta en su muerte", destaca Gonzalo, quien no puede evitar emocionarse y subrayar que su progenitor ha sido "feliz, amable, simpático y una excelente persona". "El sol que le ha alumbrado toda su vida ha sido mi madre", añade.

Una vida repleta de libertad y de amor que recuerda su hijo, con una confesión que entrañó al lector. "Cumplo 90 años dentro de cinco meses. Un disparate. En cualquier momento va a volcar mi carromato. No sabría decir qué me llevará a la tumba. Me sospecho que el marcapasos", escribió a El País.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"La vida ha sido muy bella. He cogido la costumbre de dormirme poniéndome con el recuerdo en una situación agradable de mi pasado. Y así regocijarme de nuevo. Y casi no sé cuál escoger de tantas como tengo", señaló acerca de la cantidad de buenos momentos que había vivido a lo largo de su vida.

"Si todo ha sido tan genial, me da un pálpito de que tiene que seguir en la misma línea. No sé cómo, pero estoy como muy seguro de que será genial", concluía el texto. Una carta como lección de vida que quedó guardada en la memoria de muchos.