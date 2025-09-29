Redacción Andalucía Agencia EFE 29 SEP 2025 - 10:44h.

La medida tendrá efecto en la declaración de la renta que se presente la próxima primavera

Las personas que padezcan celiaquía en Andalucía podrán beneficiarse de una nueva deducción autonómica en el IRPF de 100 euros. Los contribuyentes que pueden beneficiarse son el afectado, su pareja o alguno de sus descendientes, según ha anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno.

La medida va a entrar en vigor junto con el presupuesto de la comunidad para 2026 y, por tanto, tendrá efecto en la declaración de la renta que se presente la próxima primavera, y se unirá a las tres rebajas fiscales que anunció el Gobierno andaluz la pasada semana sobre la vivienda, las mascotas y los gimnasios.

Juanma Moreno ha anunciado esta rebaja a través de sus redes sociales, donde recuerda que se trata de una deducción que se engloba en la séptima bajada de impuestos impulsada por el Gobierno andaluz desde 2019.

40.000 personas celíacas en Andalucía

"En Andalucía hay casi 40.000 personas celíacas. Por eso, muchas familias hacen la compra cada día buscando la etiqueta 'sin gluten' en los productos. Algunos de ellos valen cuatro veces más que los normales. La celiaquía es una enfermedad que no tiene medicación, y el único remedio, hasta hoy, es controlar la dieta, y pagar en la cesta de la compra hasta cuatro veces más en muchos alimentos, como la pasta o el pan", ha explicado Moreno.

Ha señalado que desde el Gobierno andaluz se quiere apoyar a todas las personas y sus familias dando este paso, reconociendo esa realidad que viven cada día y aliviando parte de ese esfuerzo que hacen, en una medida que prevé que ayude a más de 30.000 andaluces y tenga un impacto de casi 4 millones de euros.