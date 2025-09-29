Rocío Amaro 29 SEP 2025 - 16:26h.

El estreno del tranvibús en Sevilla desata carcajadas en redes gracias al vídeo satírico de un creador de contenido de Instagram que ironiza sobre este transporte “ni bus ni tranvía”

La nueva línea conecta Sevilla Este, Alcosa y Torreblanca con Nervión y Santa Justa, con diez vehículos eléctricos que buscan mejorar la movilidad y reducir el uso del coche

Compartir







SevillaSevilla ha estrenado este lunes su nuevo Bus de Tránsito Rápido (BTR), conocido popularmente como tranvibús, que conecta los barrios de Torreblanca, Alcosa y Sevilla Este con Nervión y Santa Justa. La puesta en marcha de este sistema, esperado en la zona oriental de la ciudad. ha despertado un intenso debate social en el que se mezclan la sorna, la crítica y también el aplauso.

El servicio se acaba de inaugurar con diez autobuses articulados, eléctricos y de 18 metros de longitud que circulan por un carril reservado. En su primera semana, los viajes van a ser gratuitos y la frecuencia de paso prevista es de diez minutos.

Un trayecto que según la teoría permitirá ahorrar unos veinte minutos en el desplazamiento desde Sevilla Este hasta Nervión, conectando directamente con el tranvía de Luis de Morales, el metro en Eduardo Dato y el Cercanías de San Bernardo.

Entre la risa y la impaciencia

El estreno no ha dejado indiferente a casi nadie. En redes sociales, el creador de contenido sevillano @pabloshurmano se ha viralizado con un divertido vídeo en el que ironiza sobre el nuevo transporte, presentándolo como una mezcla indefinida “con más de bus que de tranvía, pero sin llegar a ser del todo ninguna de las dos cosas”. En tono sarcástico, lo describe como una “proeza de la ingeniería” que convierte las rotondas añadidas en el trazado (que antes era recto)en un motivo de orgullo local y que, seguramente en medio de los previsibles atascos que, hará sentir a los conductores “en el siglo 22”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Muchas ciudades del mundo a lo largo de la historia se han imaginado este transporte imposible, pero solo Sevilla se ha atrevido a hacerlo realidad: el tranvibús de Sevilla Este". De esta forma presenta Pablo Díaz un video que ha se reproducido y compartido miles de veces. "Otras grandes ciudades europeas a lo mejor han optado por tener un amplio mapa ferroviario con líneas de metro y demás, pero nosotros no", explica aclarando que los sevillanos suelen estropear los trenes que usan y que se trata de un medio de transporte sobrevalorado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Mira que congestión de tráfico más bonita y más genuina, esto da gusto verlo", dice sin que sea necesario explicar que maneja fácilmente la ironía con gracia natural. Ese humor se contagia entre los vecinos, que bromean con la idea de haber visto nacer un “tranvibús legendario” o con sentirse “orgullosos de vivir en el siglo XXV”.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Sin embargo, no todo son carcajadas. En Sevilla Este, donde las obras marcan la vida diaria en los últimos meses, algunos ciudadanos reconocen que esperan que el esfuerzo merezca la pena y que el nuevo servicio sirva realmente para mejorar sus conexiones con el resto de la ciudad. Otros, en cambio, critican que el distrito siempre sea “el último en ser dotado de infraestructuras” y que cuando llegan, como en este caso, se trate de proyectos que consideran de “poco sentido”.

El apoyo ecologista

Más allá del ruido en redes, la llegada del tranvibús es recibida con satisfacción por Ecologistas en Acción, que celebra “por fin” la puesta en marcha de un transporte de gran capacidad para los barrios orientales. La organización sostiene que esta nueva línea ayuda a mejorar la accesibilidad y a reducir el uso del vehículo privado, dos factores clave para avanzar hacia una movilidad más sostenible en la ciudad.

También recuerdan que Torreblanca, Alcosa y Sevilla Este sufren desde hace décadas un déficit de transporte público que ahora empieza a corregirse, aunque aún queda camino por recorrer.

Un estreno bajo la lupa

El Ayuntamiento defiende que la apuesta por este sistema reduce tiempos de viaje, mejora la calidad del aire y alivia el tráfico en Nervión. Sin embargo, el escepticismo ciudadano refleja que el tranvibús inicia su andadura bajo la atenta mirada de quienes consideran insuficiente esta medida frente a opciones más ambiciosas, como la ampliación del metro.