La Fundación Río Tinto conmemora 150 años del ferrocarril minero que transformó Huelva con actividades, exposiciones y la recuperación de locomotoras y estaciones históricas

La entidad ha puesto en marcha un programa de actividades bajo el lema “En vía viva”, con el que quiere subrayar que continúa en funcionamiento

HuelvaEl 28 de julio de 1875 un tren cargado de mineral partía desde las minas de Riotinto rumbo al puerto de Huelva. Era el primer viaje de la línea férrea construida por la Rio Tinto Company Limited, la compañía británica que apenas dos años antes había adquirido las históricas minas onubenses. Con un trazado de 84 kilómetros en paralelo al río Tinto y más de 260 kilómetros de ramales, el proyecto diseñado por el ingeniero George Bairclay Bruce no solo resolvió el problema del transporte del mineral sino que convirtió al Rio Tinto Railway en el ferrocarril de vía estrecha más importante del planeta a finales del siglo XIX.

La línea supuso una auténtica revolución. A lo largo de décadas transportó miles de toneladas de cobre, azufre y otros metales hacia el puerto de Huelva, desde donde se enviaban a los grandes centros industriales del mundo. En su época de mayor esplendor llegó a contar con 147 locomotoras de vapor, 21 eléctricas, 9 diésel y hasta un modelo de aire comprimido, además de 1.300 vagones y 36 coches de viajeros. Fue, en definitiva, la gran arteria que unió a Riotinto con el mundo.

150 años en vía viva

150 años después de aquel primer viaje, el histórico ferrocarril sigue en marcha gracias a la labor de la Fundación Río Tinto, que desde 1987 trabaja en la recuperación y conservación de este patrimonio único. La entidad ha puesto en marcha un programa de actividades bajo el lema “En vía viva”, con el que quiere subrayar que parte de aquel trazado y de su parque móvil continúan hoy en funcionamiento.

El primer gesto visible de esta conmemoración ha sido la creación de un logotipo conmemorativo, inspirado en una de las locomotoras de vapor restauradas, acompañado de la leyenda 150 años (1875-2025) Ferrocarril Río Tinto. Esta imagen se aplica ya en vagones, estaciones y espacios expositivos del Museo Minero.

Entre los proyectos que se suman al aniversario destaca la rehabilitación de una locomotora histórica. Un nuevo símbolo de la capacidad de recuperación que la Fundación ha demostrado en las últimas décadas, desde que rescató del abandono 11 kilómetros de vía y varias estaciones. Hoy, ese trazado forma parte del Ferrocarril Turístico Minero, donde circulan piezas únicas como las dos locomotoras de vapor más antiguas de España en funcionamiento, fabricadas en 1875 y 1883.

Reconocimiento a una labor de décadas

La conmemoración también quiere poner en valor el esfuerzo realizado desde hace casi 40 años por investigadores, restauradores y vecinos que han hecho posible que este patrimonio no solo se conserve, sino que esté al alcance del público. Una labor que ya fue reconocida en 2003 con el Premio Europa Nostra al mejor proyecto de Recuperación Patrimonial, y que se refuerza ahora con nuevos retos, como la rehabilitación de la estación Del Valle, en el casco urbano de Minas de Riotinto, y la creación de un circuito de visitas en los talleres ferroviarios de Zarandas, donde se atesoran piezas y mecanismos que formaron parte del complejo ferroviario original.

Un legado que sigue vivo

Aunque la línea original dejó de funcionar en 1984, la historia del ferrocarril minero de Riotinto no terminó ahí. Desde el vagón del Maharajá, expuesto en el Museo Minero, hasta las locomotoras que aún echan humo en sus recorridos turísticos, cada pieza recuerda la importancia que tuvo esta infraestructura en la historia industrial de España.

Hoy, 150 años después de que aquel primer tren emprendiera viaje hacia Huelva, la estampa del ferrocarril sigue siendo una de las imágenes más poderosas de la cuenca minera. Un patrimonio vivo que conecta el pasado con el presente.