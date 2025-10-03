Condenan al pederasta del Fortnite a 433 años de cárcel por delitos sexuales a más de una veintena de niños

Una vez que este pederasta cumpla las tres cuartas partes de la condena impuesta se le sustituirá la pena de prisión por la expulsión del país

Era conocidos por la Guardia Civil como el pederasta que captó a más de una veintena de menores a través del juego en línea Fortnite, además de agredir sexualmente a una de sus víctimas. A través de este videojuego, este hombre de nacionalidad argentina y de 46 años contaba con menores de edad para hacerles capturas de pantalla mientras le mostraban sus genitales en una videollamada.

A cambio de fotografías y de vídeos desnudos de estas víctimas menores de edad, este hombre hacía regalos a los pequeños en la aplicación de juegos. Además, tras ganarse la confianza de una de las madres de estos menores, este pederasta llegó a violar al pequeño. Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a este pederasta a 433 años de cárcel.

Una vez cumpla las tres cuartas partes de la condena impuesta se le sustituirá la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional

La sentencia condena a A.M.V., las iniciales de este hombre que tiene 46 años y que nació en Córdoba (Argentina), por la comisión de 10 delitos, entre los que se incluye la agresión sexual con penetración a un menor de 16 años. Además, el fallo también incluye una decena de delitos de abuso sexual a menores de edad, 18 de embaucamiento o 'sexting', siete de elaboración de pornografía infantil y 13 de ciberacoso o 'grooming'.

A pesar de que los años de condena ascienden a más de 400, el Código Penal, en el artículo 76.1, fija un máximo de 20 años de cumplimiento en prisión. De este modo, una vez cumpla las tres cuartas partes de la condena impuesta y acceda al tercer grado o se le conceda la libertad condicional, a A.M.V. se le sustituirá la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional y se le prohibirá entrar en España durante un periodo de 10 años.

El hombre condenado, que ya había cometido varios delitos de abusos sexuales anteriormente, tendrá que pagar también indemnizaciones a los menores de los que abusó sexualmente, con una cifra total que ronda los 90.000 euros.

El 'modus operandi' de este pederasta: contactaba y persuadía a los menores a través del Fortnite

Según detalló el fiscal durante el juicio celebrado en julio de 2025, el acusado fue usuario del juego en línea Fortnite durante el año 2021.

En ese periodo de tiempo estuvo contactando con menores de 13 años, que conoció a través del referido juego, con los que conversaba para ganarse su confianza. Así, les compraba artículos para el juego o les daba 'pavos', que es la moneda que se usa para comprar cosas como pases de batallas, trajes o picos.

Una vez que los menores le consideraban su amigo, el procesado, teniendo conocimiento de que estos eran menores de 13 años, contactó con ellos a través de videollamadas, y por el sistema de audio del juego Fortnite, pidiéndoles que le mostraran y exhibieran sus genitales. Los menores, al haber generado un vínculo de confianza, terminaron accediendo a petición.

El acusado procedió a capturar las referidas imágenes de cada uno de los menores, a las que luego asignó un nombre, utilizando para ello su teléfono móvil o bien su ordenador, y luego las almacenó en una carpeta a la que denomino 'angelitos'.

En prisión desde julio de 2023

Posteriormente, subió este archivo a una cuenta del servidor MEGA.NZ. Mediante auto de fecha 24 de septiembre de 2021, dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, se acordó la entrada y registro en el domicilio donde residía el acusado, sito en Málaga.

A raíz del examen del material incautado, se procedió a analizar una cuenta de correo electrónico que el procesado tenía en el servidor MEGA, donde se hallaron en la carpeta 'angelitos' archivos con imágenes de menores de 13 años, de naturaleza sexual, que habían sido obtenidas por el procesado, durante el año 2021.

En total aparecen 25 menores, la mitad de ellos no identificados. El procesado se encuentra en prisión por esta causa desde julio de 2023.