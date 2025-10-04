Iván Sevilla 04 OCT 2025 - 14:30h.

Luto en el flamenco y la copla por la muerte de Adelfa Soto con 88 años en Málaga capital

En una misa funeral se rinde homenaje a la cantaora "por una vida dedicada por completo al arte"

MálagaEl mundo de la cultura y de la música, en concreto, está de luto porque ha muerto la cantaora Adelfa Soto. Este 4 de octubre se ha comunicado su pérdida a sus 88 años en Málaga, ciudad donde residía desde pequeña.

Aunque nació en Valencia, vivió su infancia en la capital de la Costa del Sol, afincada en el barrio de Gamarra. Era hija de la Niña de la Puebla y de Luquitas de Marchena, de quienes heredó el arte flamenco que la llevó a convertirse en toda una figura.

También madre de la actriz Adelfa Calvo, la "inmensa artista, una gran mujer con un alma llena de luz y de copla" ha recibido numerosos mensajes de despedida. Como estas palabras sobre cómo era, publicadas por la Federación Malagueña de Peñas La Alcazaba.

"Rendir homenaje a una vida dedicada al arte"

"Con profundo pesar", la asociación vecinal ha informado de la marcha de Adelfa Soto, a cuyos familiares y amigos ha trasladado las "más sinceras condolencias". Les deja "un recuerdo imborrable de tantas vivencias compartidas cuando fue profesora".

"Su voz, tan ligada a la historia del flamenco, se apaga hoy en la tierra para seguir sonando eternamente en el recuerdo", ha apuntado. Además de detallar que sus restos mortales ya descansan en la sala 27 del Parque Cementerio de Málaga.

Ahí se celebra la misa funeral a las 15:30 horas "para rendir homenaje a una vida dedicada por completo al arte y al amor por su gente". Precisamente en 2024 se le puso una placa conmemorativa en la plaza Prudencio Jiménez por su legado cultural.

No obstante, "ocho meses después" la inscripción y la fotografía de Adelfa Soto que lucían en los azulejos se borraron. Por lo que pidieron al Ayuntamiento de Málaga que los repusiera por unos de mayor calidad para que perduraran.

"Se lo prometió a su hija, aún no la ha repuesto, qué rabia más grande y qué pena que se haya ido sin haber cumplido su deseo. Su arte nos acompañará siempre y nunca se olvidará su figura en el barrio de Gamarra", han lamentado en redes sociales.