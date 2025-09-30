Muere el cantautor extremeño Pablo Guerrero a los 78 años

Alberto Rosa 30 SEP 2025 - 18:25h.

El cantautor extremeño Pablo Guerrero ha muerto este martes a los 78 años de edad

El cantautor extremeño Pablo Guerrero ha muerto este martes a los 78 años de edad. El artista, natural de Esparragosa de Lares, Badajoz, ha muerto en Madrid, según ha informado el Periódico de Extremadura. Además de la música, Guerrero también se dedicó a la literatura.

Desde sus comienzos, con canciones como ‘Amapolas y espigas’, Guerrero combinó melodías tradicionales extremeñas con influencias del folk, el rock, el jazz y —más adelante— el flamenco, lo vanguardista, e incluso sonidos africanos y electrónicos.

Sus letras bebieron de la poesía, la memoria rural, la tierra y las gentes sencillas, pero también del anhelo de libertad, de los marginados, del dolor de la emigración, de la injusticia política. Canciones como “A cántaros” no fueron solo himnos generacionales, sino llamadas a la esperanza, a la lluvia que purifique, a la palabra que libere.

María Guardiola recuerda al cantante

La presidenta extremeña, María Guardiola, ha confirmado la noticia en su cuenta en X, en la que ha escrito que "Extremadura es hoy un arpegio de despedida, un acorde que suena huérfano", y ha trasladado su abrazo a la familia del cantautor, natural de Esparrgosa de Lares (Badajoz), y a sus amigos.

Guardiola ha recordado que "estamos hechos de nubes, como cantaba Pablo Guerrero". "Es tiempo de vivir, y de soñar y de creer, debemos repetirnos a nosotros mismos. Porque aun nos queda el consuelo de sus canciones. Descansa en paz, poeta", ha añadido la presidenta.

Numerosas personalidades de la cultura, como el cantautor Ismael Serrano, quien ha asegurado en su cuenta de X que se encuentra «desolado» por la muerte de Guerrero, y de la esfera política y social ya han trasladado su pésame y su recuerdo. "No lo puedo creer. Estoy desolado. Era una persona maravillosa. Era un artista imprescindible", ha escrito Serrano.

La pintura, su primera vocación

Tal y como explicó a lo largo de su vida, la primera vocación que tuvo Pablo Guerrero fue la pintura. "De alguna forma, guarda relación con la música y la literatura. Me gusta pensar con imágenes, soy contemplativo. Es como un libro con páginas donde se puede ver".

De aquellas primeras influencias estéticas y culturales le ha sobrevivido la poesía, pero no estrictamente asociada a su labor musical, ya que nunca ha cantado versos como los de Miguel Hernández "que se dice por ahí, en internet; estuve muy cerca porque me lo propusieron, pero al final no tenía material para seis o siete canciones", dijo el artista en un simposio dedicado al estudio y difusión de la cultura tradicional en sus manifestaciones y vertientes.

Durante más de cincuenta años, Guerrero no dejó de producir discos, libros, proyectos artísticos. En 2021, anunció su despedida de los escenarios con …Y volvimos a abrazarnos (Duetos inesperados), un trabajo que puso punto y final a sus giras, pero ratificó su influjo, reuniendo amigos y compañeras de camino, dúos que celebraban su legado.

Pablo Guerrero fue merecedor de reconocimientos como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la Academia de la Música lo galardonó con el Premio a Toda una Vida, entre otros honores. Al morir, deja una herencia inmensa: canciones que siguen vivas en los que las cantan, letras que cuestionan, que acompañan, que consuelan, que confrontan.