El asesinato ocurrió el 3 de octubre a las 14:31 horas en Puerto Banús y fue captado por cámaras de seguridad

Hamza Karimi lanzó un tema con el también rapero más popular de Suecia, Einar, quien murió igualmente a tiros

MálagaNovedades en el caso del asesinato de un joven que murió tiroteado en un bar de Marbella (Málaga) este 3 de octubre. Varios medios españoles se hacen eco de lo que la prensa de Suecia ha publicado, pues la víctima es Hamko, un rapero que tenía amigos en pandillas.

De nacionalidad sueca precisamente, el cantante de 25 años recibió varios disparos a escasos metros cuando estaba hablando por teléfono en la terraza de una cafetería ubicada en Puerto Banús. Las cámaras de seguridad captaron el crimen.

En las imágenes difundidas se puede ver cómo un hombre se baja de un vehículo oscuro y, sin pensarlo dos veces, saca un arma de fuego con la que ataca al músico. Éste se ve totalmente sorprendido mientras caminaba entre las mesas e intenta ponerse a salvo tras ellas.

A pesar de que trata de esquivar las balas revolcándose en el suelo y desplazándose hacia un lado, su agresor le sigue disparando sin contemplación alguna. El suceso ocurrió a las 14:31 horas, a plena luz del día, aunque no había gente en esos momentos en los veladores.

Después de huir, el implicado también de origen sueco fue interceptado en su automóvil gracias a las grabaciones de CCTV y detenido por la Policía Nacional. Pasará a disposición judicial este 6 de octubre, acusado de un delito de homicidio. Tiene 38 años.

En cuanto al rapero, sanitarios de una ambulancia del 061 que acudió al aviso dado a emergencias lo atendieron in situ para evacuarlo de urgencia. Pero acabó falleciendo luego en el Hospital Costa del Sol por las graves heridas sufridas en el tiroteo.

Condenado por intento de homicidio

Según publica 'The Spanish Eye', Hamza Karimi (conocido artísticamente como Hamko), tenía "presuntos vínculos con el submundo criminal de Estocolmo" y la emisora pública sueca SVT ha informado que había cumplido recientemente una condena de cárcel.

Ese castigo le cayó por intentar matar a un menor de 14 años en un tiroteo que tuvo lugar en 2020 en la capital del país. Se ha apuntado a que podía tener vínculos con grupos del crimen organizado en la ciudad.

Con pocos oyentes mensuales (solo 450 según datos de Spotify), el rapero sí que era conocido en Suecia porque anteriormente había lanzado un tema con el mucho más popular Einar, otro cantante de su mismo género que justo fue asesinado a tiros en 2021.