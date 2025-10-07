Redacción Andalucía Europa Press 07 OCT 2025 - 12:16h.

La petición de la Fiscalía es superior a la pena que solicitó la defensa de María del Monte y Inmaculada Casal

La madre de Antonio Tejado reacciona a la petición de 30 años de cárcel para su hijo: "Confiamos plenamente en la justicia"

La Fiscalía ha solicitado una pena de 30 años de prisión para Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, por su presunta implicación como "cerebro" y autor intelectual del violento robo que sufrió la artista y su pareja Inmaculada Casal en su domicilio de Sevilla el 25 de agosto de 2023. Se trata de una pena superior a la que reclama la defensa de su tía, que demandó 28 años y medio.

La acusación pública considera al ex de Rosario Mohedano autor de cinco delitos de robo y detención ilegal, y pide una condena de 30 años de cárcel, ya que sostiene que fue él quien facilitó al resto de la banda la información precisa para garantizar el éxito del asalto, asegurando incluso que retomó su relación con su tía para conocer los detalles necesarios para cometer el delito, sabedor del importante patrimonio que pudiera haber en la vivienda de la cantante.

A pesar de esta elevada pena de prisión, Tejado sólo cumpliría como máximo 18 años de cárcel si fuera declarado culpable, en aplicación de la regla del artículo 76 del Código Penal, que establece que el "máximo de cumplimiento efectivo" de la condena no puede exceder del triple de la pena más grave (6 años por cada uno de los delitos de robo).

María del Monte evita pronunciarse y Antonio Tejado actúa con indiferencia

María del Monte se ha enterado por la prensa de esta petición por la prensa y ha preferido no pronunciarse.

Antonio ha acudido este martes al Juzgado para firmar como parte de las medidas cautelares impuestas en el juez cuando le concedió la libertad provisional en mayo de 2024. Su reacción a la pena que pide para él el Ministerio Fiscal ha sido de absoluta indiferencia.

Cabeza alta y sin muestras de estar afectado por este tema, el ex de Alba Muñoz ha guardado silencio y -algo que lleva haciendo desde su detención como autor intelectual del atraco- y ha dejado en el aire cómo se encuentra, qué le parece que le acusen de cinco delitos y que soliciten tres décadas de cárcel para él, y si todavía tiene alguna posibilidad de recurso.

El abogado de Antonio Tejado lamenta la filtración

Por su parte, su abogado Fernando Velo, no ha podido ocultar ante las cámaras su malestar porque el escrito de la Fiscalía se haya filtrado a los medios de comunicación antes de notificárselo a él y así lo ha dejado claro este martes al llegar a su despacho, cuando la prensa le ha preguntado qué le parece que el Ministerio Fiscal haya pedido una pena más elevada de prisión para su cliente que la abogada de la folclórica, acusándolo de cinco delitos de robo y de haber proporcionado al resto de la banda la información precisa para que el atraco a la casa de su tía se desarrollase con éxito, llegando a afirmar que el ex de Rosario Mohedano retomó su relación con María e Inmaculada para conocer todos los detalles necesarios para la comisión del delito.

"Pues mire, lamentablemente no puedo decir nada porque, una vez más, el escrito de la acusación del Ministerio Fiscal ha estado antes publicado en la prensa que en mi despacho. Así que no puedo decirles mucho porque no he tenido oportunidad de leerlo. Se me ha dado a otro lado esta mañana, así que...”, ha expresado Fernando Velo con una seriedad llamativa en él.

Tajante, el abogado se ha lamentado de que "las filtraciones son nocivas para todas las partes, para la Administración de Justicia". "Dan pábulos a juicios paralelos, se destruye, se corroe la presunción de inocencia que no decae con la acusación sino con sentencia firme. Todo esto es perjudicial, es nocivo para todas las partes que haya este tipo de filtraciones que son continuas" ha denunciado molesto.

De ahí que no haya querido valorar que la Fiscalía pida una pena superior incluso a la de los abogados de María del Monte e Inmaculada Casal ni adelantar si todavía tiene opción a recurso, ya que como ha explicado "las cuestiones relativas al procedimiento las dirimo con el juzgado".

"Únicamente manifestar eso, que no puedo decir nada porque el escrito de acusación ha estado antes en la prensa que en poder de la defensa, lo cual me parece lamentable e intolerable y es lo único que puedo decir" ha sentenciado indignado.