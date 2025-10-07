Compartir







Las cosas se le complican a Antonio Tejado, para el que la Fiscalía de Sevilla pide un total de 30 años de cárcel por el robo a la casa de su tía María del Monte y su pareja Inmaculada Casal, en Gines la madrugada del 25 de agosto de 2023.

Tejado está acusado de ser el "autor intelectual" de un asalto que se ejerció una violencia extrema, llegando los ladrones a amordazar, agredir y amenazar de muerte a los ocupantes del chalé en ese momento, donde estaban la pareja, además de la hija de la periodista, su marido y una trabajadora del hogar.

'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar con María José, madre de Antonio Tejado

Tras recibir esta mala notica, 'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar con María José, madre de Antonio Tejado, que se ha mostrado tranquila ante nuestras cámaras.

"Confiamos plenamente en la justicia", ha asegurado la madre de Antonio Tejado, que siempre ha dejado claro que está convencida de que su hijo es inocente.

La pena solicitada es incluso mayor que la que exigen los abogados de María del Monte y su familia para su sobrino y el resto de acusados: 28 años de prisión.