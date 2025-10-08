El detenido le dijo a la pequeña que saliese del bar para enseñarle una cosa en el móvil

El profesor de un colegio de Sevilla investigado por agresión sexual ha sido denunciado por 26 familias

Compartir







El EjidoUn hombre ha sido detenido acusado de agredir sexualmente a una niña de ocho años en El Ejido, Almería. Los hechos ocurrieron en un bar de Las Norias de Daza, ubicado en la carretera de La Mojonera, en torno a las 20:00 horas. Los mismos clientes del local han sido los encargados de retenerlo hasta que llegasen los agentes.

Según informa ‘La Voz de Almería’, los padres dejaron a la menor en un bar cercano, propiedad de unos familiares, para que cenase mientras ellos terminaban de trabajar en el negocio familiar.

Un joven retuvo al hombre hasta que llegó la Policía

El detenido le dijo a la pequeña que saliese del bar para enseñarle “una cosa en el móvil”. La niña de ocho años salió y fueron los clientes del bar los que vieron cómo el hombre estaba metiendo su mano en el interior de los pantalones de la menor. Un joven acudió al lugar y retuvo al adulto hasta la llegada de las autoridades.

Los responsables del bar avisaron a los padres y a las autoridades para denunciar los hechos. El arresto se ha producido tras la rápida actuación de la Guardia Civil, tal y como ha informado el subdelegado del Gobierno, José María Martín. El detenido ha pasado a disposición policial mientras se avanza en las diligencias antes de ponerlo a disposición del juez.