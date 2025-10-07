26 familias han denunciado al profesor de un colegio de Sevilla investigado por agresión sexual

La primera denuncia por este caso fue presentada el pasado mes de abril

SevillaEl maestro de un colegio de Casariche (Sevilla) investigado por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 2 de Estepa por supuestas agresiones sexuales contra menores ha sido denunciado de momento por 26 familias, según han informado este martes a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La primera denuncia por este caso fue presentada el pasado mes de abril, han concretado las fuentes, que han indicado que el docente no llegó a ser detenido en su momento y que, por tanto, no fue puesto a disposición judicial.

No se ha adoptado ninguna medida contra el profesor

Posteriormente sí ha declarado ya como investigado en sede judicial, aunque no se ha adoptado contra él ninguna medida cautelar porque ninguna de las partes lo ha solicitado.

Durante la fase de instrucción de la causa se concretará el delito o delitos que se puedan atribuir al maestro investigado, han añadido las fuentes.

Fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo informaron este lunes a EFE de que este caso está 'judicializado' y que la administración educativa tampoco ha tomado de momento ninguna medida dado que se encuentra a expensas del avance de la investigación judicial.

Según Desarrollo Educativo, el maestro, que hacía labores de apoyo y solía por tanto estar acompañado en el aula de otro docente, se encuentra de baja desde el curso pasado.

El comunicado del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Casariche, localidad de unos 5.000 habitantes, trasladó en un comunicado su apoyo y cercanía a las familias y, especialmente, a las posibles víctimas después de que un grupo de madres se manifestaran en el pueblo para pedir justicia bajo el lema 'Los niños no mienten'.

El Ayuntamiento de Casariche compartía un comunicado en el que trasladaba su apoyo a las familias y en especial a los menores implicados: "El Ayuntamiento quiere trasladar, en estos momentos difíciles, su apoyo y cercanía a las familias y, especialmente, a los menores implicados en la situación que ha trascendido en nuestro colegio público", comenzaba.

"La protección y el bienestar de los niños y niñas de nuestro municipio es y será siempre nuestra prioridad. Por ello, hemos puesto a disposición de las familias todos los recursos municipales de apoyo psicológico y social que puedan necesitar, y mantenemos una colaboración plena con las autoridades competentes para que los hechos se esclarezcan con rigor y celeridad.

Recordamos que la investigación se encuentra bajo secreto de sumario, lo que nos obliga a actuar con la máxima prudencia y respeto. Pedimos a la ciudadanía y a los medios de comunicación evitar especulaciones y proteger en todo momento la intimidad de los menores y de sus familias.

El Ayuntamiento de Casariche reitera su compromiso firme de garantizar un entorno seguro y de confianza para la infancia y de acompañar a todas las familias que hoy atraviesan esta difícil situación", concluye.