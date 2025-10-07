Mujeres de la Asociación Amama han fijado los términos de la denuncia en una difícil reunión con las afectadas

Yolanda, afectada por los errores de los cribados de cáncer de mama en Andalucía: “Yo me entero porque me veo el bulto”

Compartir







La Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama pide que se investiguen los casos de al menos tres mujeres que han muerto por esta enfermedad después de haber participado, supuestamente, en los polémicos cribados que se realizaron en Andalucía. Van a presentar una demanda colectiva contra la Junta.

Mujeres de la Asociación Amama, después de reunirse con casi un centenar de afectadas, piden que se investigue el fallecimiento de varias mujeres por los retrasos en el cribado. “Nos consta que han muerto tres personas pero no sabemos si es por esta causa”, afirma Manuel Jiménez, abogado.

La Junta anuncia un plan de choque

Ellas confiesan que en la reunión, dolorosa e impactante, han fijado los términos de la denuncia. “Quiero saber dónde está el fallo para que no siga pasando”, recalca la presidenta de la asociación, Ángela Claverol. Ante el silencio del presidente hoy, la Junta de Andalucía ha anunciado un plan de choque que se presenta en las próximas horas.

“Que llamen a todas las mujeres que, según ellos, han llamado pero también que les hagan una eco y resonancia”, subraya la presidenta. La Asociación de cáncer de mama: un protocolo unificado. Esta denuncia se suma a la de Adelante Andalucía e Izquierda Unida y a las del sindicato médico de Huelva. Por eso, apoyan a los familiares y las afectadas para que sigan y pidan los historiales médicos para ver si hay alguna negligencia.

"Nuestra realidad son mujeres llorando todos los días", lamenta Claverol

La asociación reconoce que han atendido a personas que "están ofreciendo dinero para que las mujeres se hagan esas pruebas" ya en la privada, según Europa Press. "¿Cuánto vale para el SAS la vida de una andaluza?", se pregunta Ángela Claverol, la presidenta de Amama. "Nuestra realidad es ésta. Nuestra realidad son mujeres llorando todos los días. Nosotras sí tenemos empatía", lamenta Claverol, quien ha confirmado la demanda colectiva que van a presentar.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Sólo les duele si les cuesta dinero", lamenta. "No tenemos quejas de los profesionales, que son nuestros héroes, porque cuando llegamos ellos nos salvan la vida. Las quejas son por la Administración", destaca Claverol. Así, la asociación resalta que están estudiando la vía penal contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por los retrasos en las pruebas diagnósticas del programa de detección precoz del cáncer de mama. Entre los posibles delitos se encuentra el de lesiones por imprudencia, homicidio y dejación de atención sanitaria. También se presentará reclamaciones patrimoniales para "paliar el perjuicio" que han sufrido las mujeres.