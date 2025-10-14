Todavía hay que esperar el resultado de las pruebas toxicológicas para esclarecer los hechos

Hallan los cadáveres de una pareja en una vivienda precaria en Coín, en Málaga

Compartir







MálagaLa autopsia de la muerte de la pareja encontrada en una infravivienda en Coín descarta la participación de terceras personas. El examen médico revela que “no hay ningún tipo de indicio” de que el matrimonio sufriese algún tipo de ataque. Así lo ha comunicado Pedro Fernández, delegado del Gobierno central en Andalucía, según ‘Diario Sur’.

Fernández ha recordado que todavía hay que esperar el resultado de las pruebas toxicológicas: “Tardan aproximadamente un mes y determinan si había alguna ingesta de algún tipo de sustancia que hubiese provocado esa muerte, pero por lo pronto se descarta la acción de una tercera persona”.

La pequeña se encuentra con un familiar materno

Los cuerpos se encontraron el pasado domingo en una infravivienda ubicada en la zona de Arroyo de las Piedras. Se trataba de los padres de una niña pequeña de la que ahora se ha hecho cargo un familiar materno de forma temporal. Los fallecidos tenían entre 41 y 48 años y vivían en condiciones precarias junto a la menor.

El 112 dio el aviso tras recibir una llamada en torno a las 19:00 horas. Los sanitarios y la Guardia Civil solo pudieron certificar la muerte de los dos y la comitiva judicial procedió al levantamiento de los cadáveres para trasladarlos al Instituto de Medicina Legal (IML) de Málaga.