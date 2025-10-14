Encuentran un cadáver dentro de un saco en un pantano de Almogía, en Málaga

Alberto Rosa 14 OCT 2025 - 18:33h.

El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga para realizarle la autopsia

El cadáver de una persona ha sido hallado este martes 14 de octubre en el interior de un saco en el pantano de Casasola, en Almogía, Málaga.

Tal y como recoge EFE, el cuerpo ha sido localizado sobre las 11:30 horas de este martes, después de que la Policía recibiera una llamada alertando de que había un cuerpo allí. La Policía Local de Almogía se trasladó a la zona y, tras las comprobaciones pertinentes, avisó a la Guardia Civil.

El cuerpo, cuyo levantamiento se ha producido sobre las 15:00 horas, ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga para realizarle la autopsia que permita determinar las causas de la muerte. Desde la Guardia Civil han explicado que se procederá a la apertura del envoltorio allí por si al abrirlo se descompone el cuerpo.

Según el instituto armado, tal y como estaba dispuesto el cuerpo, todo apunta a una muerte violenta. La alcaldesa de Almogía, Antonia García, ha confirmado que sobre las 11.30 horas la Policía Local ha recibido una llamada en la que se alertaba de la existencia de un cuerpo dentro de un saco y ha señalado que los agentes han estado custodiándolo hasta que la comisión judicial ha levantado el cadáver.

García ha precisado en declaraciones a Europa Press que hasta el momento no tienen constancia ni la Policía Local ni el Ayuntamiento de que ningún vecino esté en paradero desconocido, y ha apuntado que habrá que esperar al desarrollo de la investigación.