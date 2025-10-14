Rocío Martín 14 OCT 2025 - 08:51h.

Continúan las preguntas sobre cómo nadie pudo notar el fallecimiento del hombre que pasó 15 años muerto en su casa de Valencia

El hombre que llevaba muerto 15 años en su casa de Valencia "estaba al corriente de todos los pagos"

ValenciaLa incredulidad tras el hallazgo de los restos de un hombre que llevaba 15 años fallecido en su piso de Valencia continúa. El edificio donde residía Antonio, el hombre fallecido, situado en la calle Luis Fenollet, sufrió un atasco en el desagüe debido a las lluvias de estos días en València, lo que provocó la inundación de la terraza de la vivienda y permitió el hallazgo del cadáver.

Tras su hallazgo, continúan ahora las preguntas sobre cómo nadie pudo notar el fallecimiento del hombre, ni siquiera sus propios vecinos.

El hombre habría seguido recibiendo la pensión y pagando los gastos

Antonio habría seguido cobrando la pensión tras su fallecimiento. En España, la Seguridad Social no necesita una fe de vida para seguir pagando la prestación, por lo que el hombre habr�ía seguido recibiendo su asignación mensual cada mes sin que nadie supiese que había fallecido.

Respecto al resto de pagos, la comunidad de vecinos confirma que gracias en la cuenta bancaria del hombre había dinero se habrían estado pagando también todos los suministros, de agua, luz y comunidad. Además, según recoge El País, Antonio también habría saldado una deuda de más de 11.000 euros que tenía con los vecinos tras el embargo de sus ingresos.

El buzón estaba vacío

Otra de las incógnitas tras el hallazgo de los restos de Antonio es cómo es posible que nadie de sus vecinos se diera cuenta de su fallecimiento en su propio piso. Algunos de ellos se limitan a afirmar que no saben nada del caso, pero otro sí que confirma que hace años su tía, vecina también de la comunidad, notó un fuerte hedor que ahora podría tener su explicación en la muerte de Antonio. Sin embargo, a los días el olor cesó y el tema se olvidó.

El buzón de Antonio tampoco estaba desbordado de cartas, ni había ninguna otra señal de que hubiese fallecido y no hubiera sido una marcha voluntaria de la comunidad, explican los vecinos. Otro de ellos asegura también a El País que a veces retiran las cartas de publicidad comercial de los buzones de las viviendas que saben que están vacías "para evitar los okupas".

CEOMA advierte de "deshumanización" tras el caso del hombre hallado muerto en su casa

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha advertido de que "empiezan a producirse casos de deshumanización" tras el hallazgo este fin de semana del cadáver de un hombre que llevaba muerto en su casa de Valencia 15 años sin que nadie alertara de su desaparición, y ha pedido combatir la soledad no deseada con políticas públicas integrales y un refuerzo de las redes comunitarias.

El presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, ha defendido que la lucha contra el aislamiento social debe ser "una responsabilidad colectiva" y, para intentar evitar estas situaciones, ha reclamado "un refuerzo de los servicios públicos de atención y proximidad, recuperar y reforzar centros sociales, culturales y comunitarios como lugares de encuentro intergeneracional e incluir la detección de la soledad no deseada en la atención primaria de salud con profesionales especializados".