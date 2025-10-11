Los Bomberos y la Policía Local de Valencia han encontrado un esqueleto que podría pertenecer a un hombre que llevaría más de 11 años muerto

Los restos de este hombre estaban tirados en el suelo de su habitación y nadie había denunciado su desaparición

ValenciaLa llegada de la DANA Alice a Valencia y las intensas lluvias que han caído sobre la provincia han provocado que los bomberos y la Policía descubran el cadáver de un hombre que podría llevar muerto más de 15 años.

Según ha podido conocer el medio de comunicación 'Levante-EMV', el cuerpo sin vida del hombre ha sido hallado en el interior de su vivienda.

El cadáver ha sido hallado gracias a la inundación y a las filtraciones provocadas por la DANA Alice

En concreto, los restos de este hombre se encontraban en su vivienda situada en la calle Luis Fenollet de Valencia, en el barrio de la Fuensanta, donde habrían estado más de 10 años sin que nadie le echase de menos ni denunciase su desaparición.

El sorprendente y triste hallazgo se ha producido cuando el desagua del edificio en el que se encontraba el cadáver del hombre se ha atascado. Debido a las intensas lluvias caídas por la borrasca Alice, la terraza del último piso del edificio se ha inundado y ha provocado filtraciones en las viviendas del bloque.

"El líquido filtrado era de color negro y con mal olor, lo que ha alarmado a los vecinos", apuntan desde el medio de comunicación anteriormente citado.

Por eso, el vecino de abajo del inmueble donde se encontraba el cadáver ha dado aviso a la Policía Local y a los Bomberos alertando de estas filtraciones en su vivienda.

El hallazgo del cadáver: un esqueleto tirado en el suelo de la habitación

Nada más recibir la noticia, varios agentes de la Policía Local de Valencia y de los Bomberos se han desplazado hasta la zona para entrar en la vivienda y poder solucionar la inundación debido al atasco producido en el desagüe de la terraza.

Al llegar al edificio, los agentes han tenido que entrar a la vivienda por una de las ventanas del domicilio ya que la puerta se encontraba totalmente bloqueada. Una vez dentro, los Bomberos y la Policía Local han encontrado el esqueleto del hombre tirado en el suelo de la habitación.

Tras conocer el triste hallazgo, los agentes de la Policía Local han consultado a los vecinos y han descubierto que la vivienda se encuentra a nombre de un hombre nacido en 1936 cuya identidad podría pertenecer a la del cadáver hallado.

"No lo vemos desde hace por lo menos 15 años, pero como estaba al corriente de pago, no pensábamos que estuviese muerto", han confesado varios de los vecinos a 'Levante-EMV'.

La deuda con la comunidad y los rumores de su ingreso en una residencia

Precisamente, este hombre tuvo que ser demandado hace años por la administración encargada del edificio debido a una deuda que acumuló de 11.000 euros con la comunidad debido a múltiples impagos.

En un principio, el administrador encargado de las cuentas intentó ponerse en contacto con el dueño del inmueble para solventar esta deuda. Al no tener noticias de él, puso en conocimiento del juzgado el caso y se procedió al embargo de sus cuentas con las que se solventaron dichas deudas.

Por eso, los vecinos supusieron que, tras pagar las deudas y no verle por los pasillos y el rellano del edificio, el propietario se habría marchado a vivir a una residencia.

La soledad no elegida, un drama que afecta a miles de personas en España

Además, el medio de comunicación anteriormente citado ha podido descubrir que este hombre tendría dos hijos. Sin embargo, la relación era nula con ellos.

Motivos por los cuales nadie habría denunciado su desaparición y su cadáver habría permanecido tirado en el suelo de su habitación durante todos estos años sin que nadie le echase en falta.

Una vez más, sucesos como este ponen de manifiesto y son el claro ejemplo del drama de la soledad no escogida que viven miles de españoles.