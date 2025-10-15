Los padres de la niña, de 48 años y la mujer, de 40 fueron encontrados muertos sin signos de violencia en el interior de la infravivienda en Coín

Descartan la participación de terceras personas en la muerte de la pareja encontrada en una infravivienda en Coín

Los agentes hallaban este lunes los cadáveres de un hombre y una mujer en el interior de una vivienda precaria en la zona de Arroyo de las Piedras, a una decena de kilómetros de Coín, en Málaga. Fue la hija de la pareja, de apenas 6 años, la que avisó a los vecinos tras deambular por el campo y llegar a la casa más cercana, a más de 500 metros.

La menor, que llevaba encima las llaves de la vivienda en la que convivía con sus padres le informó a sus vecinos que sus padres estaban muertos y estos alertaron a la Guardia Civil, que acudió al lugar y corroboró lo que decía la niña, según ha informado Diario Sur. Los agentes comprobaron, además, de que los cadáveres no presentaban signos de violencia por lo que han descartado la participación de terceros.

Según el medio local, la pareja fallecida, ambos de nacionalidad española, convivía con su hija de seis años en una infravivienda de madera que tenía una habitación y el retrete en el salón, ubicada en Arroyo de las Piedras, a unos 12 kilómetros del casco urbano de Coín.

El cuerpo del hombre presentaba una pequeña contusión en la cabeza

El cuerpo del hombre, de 48 años, presentaba una pequeña contusión en la cabeza, que no explica el fallecimiento. El de la mujer, de 40 años, fue encontrado en el suelo junto a su marido sin rastro de violencia.

Los investigadores tampoco han encontrado rastro de sustancias estupefacientes u otro fármaco que pueda indicar la ingesta de algún tipo de droga que hubiera podido provocar la muerte de la pareja. Sin embargo, la autopsia aportaría pistas para tener una conclusión definitiva sobre el fallecimiento de los padres de la niña, que por el momento ha quedado al cuidado de unos familiares.

El delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, informó este martes a los medios de que en el examen forense no se ha encontrado "ningún tipo de indicio" de que los dos fallecidos hayan sido víctimas de un ataque por partes de terceros, ajenos al matrimonio.