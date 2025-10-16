Logo de telecincotelecinco
Andalucía

Buscan a un preso que se fugó descolgándose por la ventana con sábanas anudadas de un hospital en Jerez

Un agente de la Policía Local de Cádiz
La fuga fue descubierta cuando el personal de enfermería que al entrar a la habitación se la encontró vacía.Ayuntamiento Cádiz
Un preso se ha fugado por una ventana del hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz). El hombre para escapar usó varias sábanas anudadas, a modo de cuerda con la que se descolgó hasta la calle, según han informado fuentes policiales.

La fuga fue descubierta cuando el personal de enfermería llegó este jueves, a primera hora de la mañana, a la habitación en la que estaba ingresado y la encontraron vacía, con la ventana abierta y la hilera de sábanas colgando hacia la calle, según ha avanzado Diario de Jerez .

Después de que los sanitarios alertaran a la Policía de la fuga del reo, las autoridades han desplegado un dispositivo para detenerlo.

