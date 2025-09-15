Redacción Cataluña 15 SEP 2025 - 17:05h.

CSIF denuncia el fallecimiento y una incautación significativa de drogas en el centro penitenciario catalán

Polémica en la cárcel Brians 2 de Barcelona: autorizan repartir papel de plata entre los internos para inhalar droga

Compartir







BarcelonaLa Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la muerte de un interno en el módulo MR11 del Centro Penitenciario de Brians 2, presuntamente a causa de una sobredosis.

"Este interno había mantenido el día anterior una comunicación familiar con su progenitor. De forma paralela, a lo largo del día se realizaron diferentes actuaciones de seguridad en el centro penitenciario, que han derivado en la incautación de una cantidad significativa de sustancias estupefacientes en varios módulos", ha explicado CSIF.

PUEDE INTERESARTE Denuncian una agresión sexual de un interno a una trabajadora de la cárcel de Lledoners, Barcelona

Entre las intervenciones destacan la cantidad de droga incautada, que supera "ampliamente los niveles habituales de decomisos en este centro" y 500 papeles de fumar encontrados en posesión de otro interno tras una comunicación familiar.

"Profunda" preocupación por la presencia de drogas en cárceles

El sindicato alerta sobre el hacinamiento, que "facilita el tráfico de drogas y dificulta los mecanismos de control, generando disputas internas por el control del mercado ilegal y aumentando así la conflictividad en el interior de los centros penitenciarios".

PUEDE INTERESARTE El taller para reclusos en Raimat: la esperanza laboral para internos de centros penitenciarios de toda Cataluña

En esta línea, CSIF manifiesta su" profunda" preocupación por la creciente presencia, tráfico y consumo de drogas en las cárceles de Cataluña. Un fenómeno que, "lejos de constituir un hecho aislado, se ha convertido en una realidad cotidiana que pone en grave riesgo la seguridad, la salud y la integridad tanto de los internos como del personal penitenciario".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Cómplices silenciosos de un sistema que tolera el narcotráfico en sus cárceles"

"La circulación de drogas en los centros penitenciarios refleja el abandono institucional y la ausencia de políticas efectivas para combatir el crimen organizado que actúa dentro y fuera de las prisiones. Los trabajadores afrontan a diario condiciones de extrema precariedad, teniendo que garantizar la seguridad en un entorno dominado por redes criminales, muchas veces con recursos insuficientes, sin respaldo ni protección real", sentencian.

Ante esta situación, CSIG exige el incremento" urgente" de las plantillas y la dotación de aerosoles de acción adecuada para reforzar la seguridad: "No podemos seguir siendo cómplices silenciosos de un sistema que tolera el narcotráfico en sus cárceles. Las prisiones no pueden convertirse en escuelas del crimen ni en refugios para las redes de narcotráfico. Exigimos acciones concretas y no discursos vacíos”.