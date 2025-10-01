La Policía Nacional ha detenido en Casarrubios del Monte (Toledo) a un fugitivo que se había fugado de la prisión de Villanubla en Valladolid en un petate

Al ser identificado, el prófugo mostró a los agentes un carné de conducir manipulado con la fotografía del detenido

Compartir







La Policía Nacional ha detenido en Casarrubios del Monte (Toledo) a un fugitivo que se había fugado de la prisión de Villanubla en Valladolid el pasado mes de febrero oculto en un voluminoso petate y ayudado por otros reclusos que fueron excarcelados ese mismo día. El fugitivo fue localizado en un restaurante, donde había acudido a comer con otras personas, poniendo así fin a casi ocho meses huido.

Al ser identificado, el prófugo mostró a los agentes un carné de conducir manipulado con la fotografía del detenido, aunque los datos correspondía a un familiar, intentando así despistar a los agentes. Además se procedió a la detención de un segundo varón, de 26 años de edad, como presunto autor de un delito de encubrimiento.

PUEDE INTERESARTE Ana Julia Quezada vuelve a protagonizar un incidente en la cárcel: le encuentran un objeto prohibido durante un registro

La investigación la han desarrollado agentes de Udyco Central de la Comisaría General de Policía Judicial y de Policía Judicial de la Comisaría de Plasencia, que fueron los que aportaron la información clave que dio con el paradero de A.B.M., el preso que se había fugado en febrero cuando cumplía una pena de 28 años de prisión por delitos relacionados con tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Fuentes de la investigación han confirmado que el prófugo ahora detenido, de 48 años de edad, está relacionado con una organización criminal conocida como los Hilarios de Plasencia, de ahí que fuera clave la información aportada por los agentes de Policía Judicial adscritos a esta provincia de Cáceres.

Las pesquisas policiales permitieron comprobar, tras varias vigilancias y seguimientos realizados este pasado martes, que el detenido había quedado en un restaurante de la localidad de Casarrubios del Monte, en Toledo, con varias personas. Una vez comprobado que se trataba del fugado, se procedió a su inmediata detención.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantenían desde el 14 de febrero una investigación por la fuga de este recluso del centro penitenciario de Valladolid, lo que motivó el arresto de varios internos por un delito de quebrantamiento de condena como cooperadores necesarios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las imágenes de seguridad apuntaban a que el fugado habría eludido los controles internos de la prisión al ser trasladado escondido dentro de un voluminoso bulto transportado en un carro portaequipaje, contando con la ayuda de otros reclusos que habían sido puestos en libertad ese mismo día. El director de Villanubla fue relevado días después de esta evasión.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Familiares le habrían ayudado a subsistir

Los agentes de la Policía seguían la pista desde hacía varias semanas del fugitivo, que estaba en prisión por ser considerado uno de los cabecillas de una poderosa organización criminal dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales. Además le constaba otra requisitoria por la Audiencia Provincial de Cáceres por falsedad documental, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Durante varias semanas, las unidades policiales realizaron diversas gestiones de investigación, vigilancias y seguimientos a determinadas personas de la localidad de Plasencia, algunos de ellos familiares del fugado, de los que se sospechaba que podían estar prestando ayuda para eludir la acción de la justicia y seguir delinquiendo, además de suministrarle cobertura para su subsistencia.

Los detenidos fueron trasladado a la Comisaría de Plasencia en un operativo en el que han participado unidades de la brigada local de policía judicial de Plasencia, el Grupo de localización de fugitivos de la Comisaría General de Policía Judicial y la brigada provincial de policía judicial de Sevilla.