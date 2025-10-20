Sigue en directo el atrincheramiento de un hombre armado en Brenes, Sevilla: es el autor de un homicidio
El hombre está supuestamente relacionado con la muerte violenta de otro este fin de semana
La Policía detiene a un hombre tras atrincherarse en un edificio de la Gran Vía de Madrid y amenazar con causar una explosión
Brenes (Sevilla)Agentes de la Policía Nacional mantienen la tarde de este lunes un amplio operativo policial en Brenes (Sevilla) después de que un hombre, supuestamente relacionado con la muerte violenta de otro este fin de semana en Dos Hermanas, se haya atrincherado en una vivienda.
Un portavoz de la Policía Nacional ha confirmado que el operativo se enmarca en la investigación de ese homicidio por el que ya fueron detenidas dos personas el pasado sábado.
El hombre habría llegado a la vivienda tras estar dos días fugado
Según recoge 'Diario de Sevilla', la persona atrincherada habría llegado hasta una vivienda de Brenes tras estar dos días fugado. Se cree que se trata del hombre que mató a una persona en Dos Hermanas el pasado sábado, tras dispararle un tiro en la cara.
El presunto autor del homicidio y el hermano de la víctima salieron a la calle con una katana
La Policía Nacional detenía al presunto autor del homicidio y al hermano de la víctima tras salir a la calle con una katana "pidiendo justicia" por el crimen, según confirmaron fuentes policiales.
El alcalde reconoce que no tiene información oficial sobre el operativo desplegado
El alcalde de Brenes, Jorge Barrera, ha asegurado que no cuenta de momento con información oficial sobre el operativo desplegado por la Policía Nacional en su municipio. Pero ha afirmado que sí tiene constancia, por testimonios de distintos vecinos, de que una zona de la localidad se encuentra acordonada.
El dispositivo realizado alrededor del edificio
En los alrededores del edificio se encuentran decenas de agentes y se ha elaborado un dispositivo por parte del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES).
Por el momento, el individuo continúa armado en el interior de la vivienda y amenaza con hacer estallar la bombona de butano.
El hombre atrincherado habría amenazado con hacer estallar una bombona
La persona atrincherada podría ser el presunto autor material del crimen de Dos Hermanas, que habría llegado hasta una vivienda de Brenes tras dos días fugado. El hombre estaría armado y habría amenazado con hacer estallar una bombona.