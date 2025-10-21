Denuncian que algunas pruebas como mamografías o ecografías habrían desaparecido de las plataformas lo que obstaculiza cualquier demanda

El nuevo consejero de Sanidad de Andalucía se enfrenta a las denuncias por los fallos en los cribados de cáncer de mama

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), que destapó los fallos en los cribados de cáncer de mama, en Andalucía, ha denunciado el supuesto borrado de historiales médicos de las plataformas del Servicio Andaluz de Salud (SAS). El escándalo, que ha provocado que unas 2.000 mujeres con mamografías sospechosas no fueran alertadas de posibles tumores suma un nuevo capítulo.

La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), Ángela Claverol, ha presentado este martes una denuncia ante la Fiscalía para denunciar el supuesto borrado de historiales médicos de las plataformas del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que entiende que podría ser constitutivo de delitos como obstrucción a la justicia.

Desaparecen pruebas de mamografías y ecografías de las plataformas

Según Claverol, algunas pruebas como mamografías o ecografías habrían desaparecido de plataformas como Clic Salud o Diraya, y también se habría detectado el cambio nomenclaturas en algunas de ellas.

Esta supuesta incidencia ha sido detectada desde hace un par de semanas por mujeres que han acudido a la asociación tras los problemas detectados en el programa de cribado del cáncer de mama.

La Fiscalía Superior de Andalucía ya ha abierto diligencias tras la denuncia presentada por la asociación El Defensor del Paciente y también hay denuncias individuales en curso, mientras la consejera de Salud, Rocío Hernández, que ha sido sustituida en el cargo por el consejero de Presidencia, Antonio Sanz.