FACUA lanza una plataforma para las afectadas por el fallo en la comunicación de mamografías del SAS

06 OCT 2025

FACUA denuncia que miles de mujeres no fueron informadas de que sus mamografías arrojaban resultados dudosos y lanza una plataforma para canalizar denuncias y reclamaciones

La Junta de Andalucía asegura que actúa para "aportar soluciones" tras los fallos en el programa de cáncer de mama

FACUA Andalucía acaba de poner en marcha una plataforma de afectadas por la supuesta negligencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en la comunicación de resultados de mamografías. En este sentido, informan de que cualquier mujer que no haya sido informada a tiempo de que sus pruebas presentaban resultados dudosos, así como personas que se encuentren en una situación similar con otros diagnósticos oncológicos, puede sumarse a esta iniciativa.

La asociación de consumidores denuncia que miles de usuarias del sistema público andaluz no fueron notificadas de los resultados de sus pruebas, lo que habría provocado retrasos en el diagnóstico y tratamiento de posibles casos de cáncer. En este sentido FACUA considera que “se trata de un fallo estructural y grave en los protocolos de comunicación sanitaria que ha puesto en riesgo la vida de numerosas mujeres”.

Rubén Sánchez, secretario general de FACUA, asegura que Andalucía está viviendo “el mayor escándalo de la historia de la sanidad pública andaluza”. Denuncia que el Gobierno autonómico “está cambiando su discurso cada día” y que, en menos de una semana, ha ofrecido hasta cuatro versiones distintas sobre lo ocurrido. “Es un insulto a la ciudadanía que ante un caso tan grave se intente confundir a la población en lugar de dar explicaciones claras y asumir responsabilidades”.

FACUA considera “inexplicable” que el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, pidiera disculpas por lo sucedido apenas unos días después de que el propio presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, justificara que el SAS decidió no informar a miles de mujeres para evitarles ansiedad. Según Sánchez, esa explicación “es disparatada y pone de manifiesto que se han incumplido los protocolos sanitarios y los derechos básicos de los pacientes”.

La organización también exige el cese de la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, después de que restara importancia al caso y llegara a decir que solo había “dos o tres afectados”, acusando además de manipulación a las víctimas que destaparon el escándalo. “No hay mayor ansiedad —subraya Sánchez— que descubrir que el sistema público te ocultó un diagnóstico que podía haberte salvado la vida”.

Protocolos secretos y derecho a reclamar

Isabel Moya, directiva de FACUA Andalucía, critica que los protocolos del SAS sobre cómo y cuándo deben comunicarse los resultados de pruebas oncológicas “no están publicados y se mantienen en secreto”, lo que genera “una grave inseguridad jurídica para los pacientes”. Recuerda que, según el Decreto 96/2004, el sistema sanitario andaluz debe comunicar los resultados de las pruebas diagnósticas en un plazo máximo de 30 días y de forma fehaciente, normalmente por escrito al domicilio del paciente.

FACUA recuerda que las mujeres cuya enfermedad se haya agravado por no recibir a tiempo los resultados o una comunicación de seguimiento tienen derecho a exigir indemnizaciones. El equipo jurídico de la organización está analizando ya las diferentes vías para canalizar las reclamaciones y exigir responsabilidades tanto administrativas como penales si fuese necesario.

Para Rubén Sánchez, lo que se ha destapado “no es un error aislado, sino un patrón de opacidad institucional que ha puesto vidas en riesgo”. “Las mujeres afectadas están pagando el precio de un sistema que antepone el control político a la transparencia y la atención sanitaria”.

Con esta plataforma, FACUA busca dar voz y apoyo a las posibles víctimas, exigir justicia y “reclamar cambios estructurales en el sistema de comunicación de diagnósticos en la sanidad andaluza”.