La sanidad andaluza contactará con 2.000 mujeres tras el fallo en el cribado de cáncer de mama

La emotiva campaña contra el cáncer de mama

Compartir







La Consejería de Salud ha admitido este jueves el "fallo de información" detectado en el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía y ha anunciado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha comenzado a llamar "una por una" a unas 2.000 mujeres en toda la comunidad con pruebas "no concluyentes".

Son pacientes con lesiones dudosas que en principio no revestían gravedad pero que deben hacerse un seguimiento ya fuera del cribado, siempre bajo criterio médico, según ha informado la administración sanitaria en un comunicado tras la reunión que la consejera Rocío Hernández ha mantenido esta mañana en Sevilla con la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama).

Junta defiende que está dando "la cara" ante problemas en cribado de cáncer de mama y PSOE-A pide investigación interna

Ha sido el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, el que ha defendido este jueves que la Junta está dando "la cara" ante los problemas detectados en el programa de cribado de cáncer de mama, mientras que el PSOE-A ha calificado de "aberrante" su actuación, ha insistido en pedir la dimisión de la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, y ha reclamado una "investigación interna" en la administración después de que se haya conocido que "2.000 mujeres tienen que ser llamadas" por "pruebas dudosas de los últimos meses y años a las que no se llamaron en su momento".

Durante una comparecencia en comisión del Parlamento sobre los procesos de simplificación administrativa de la Junta y después de que el diputado del PSOE-A Mario Jiménez denunciara la "crisis sanitaria sin precedentes en España" que supone lo ocurrido con el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía, el consejero ha manifestado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, pidió ayer "disculpas sinceras a las personas que se hubieran visto afectadas", y, en ningún momento, se ha dicho que el problema era "falso", sino que se ha reconocido. "No es lo mismo ocultar el problema que dar la cara, como esta mañana se ha hecho", en referencia a la reunión de la consejera de Salud con la asociación de mujeres Amama.

PUEDE INTERESARTE Tres mujeres, tres formas de sobrellevar el cáncer de mama

"Me remito a las iniciativas que hoy mismo ha trasladado la consejera de Salud al colectivo de afectadas, que confío, espero y deseo tengan efectividad para responder a esa necesidad", ha indicado Sanz, quien ha insistido en que la Junta ha reaccionado de manera "clara y contundente", ya que ha pedido "disculpas, reconoce y no oculta el problema y toma medidas". "Creo que así se ha reaccionado y así se debía hacer, sin necesidad de que usted me califique de frívolo, de maltratador y lo peor de la sociedad", ha dicho a Mario Jiménez.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Ha insistido en que se está trabajando "muchas horas en buscar soluciones", como las que hoy ha trasladado la consejera de Salud al colectivo de afectadas. Ha acusado al PSOE-A de "meter miedo" porque no es que haya "2.000 mujeres afectadas", sino que se trata de garantizar "que no se queda nadie fuera" y "ya veremos cuántas son". "Por eso son 2.000 llamadas, no quiere decir que sean 2.000 las afectadas, pero usted prefiere el fango y dañar la imagen del Gobierno, aunque sea mintiendo y metiendo el miedo a la ciudadanía", según ha trasladado Sanz al diputado del PSOE-A.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Asimismo, ha señalado que no va a aceptar que el PSOE-A sea la "referencia de calidad del sistema sanitario", ya que durante los anteriores gobiernos socialistas en Andalucía y con María Jesús Montero como consejera de Salud, fue el "peor momento de la sanidad pública andaluza", con la "expulsión" de 7.000 profesionales sanitarios, con las "listas de espera más grandes" y con el mayor número de "conciertos con la privada de la historia".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Ha criticado además la "frivolidad" de Mario Jiménez de llamar "cheque perro" la rebaja fiscal a los gastos de veterinario por mascota que se va a poner en marcha en enero de 2026.

Por su parte, el diputado del PSOE-A Mario Jiménez ha manifestado que es una "ofensa" que el consejero hable de una "administración eficaz" tras conocerse lo que está ocurriendo con el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía. "Ustedes hoy no pueden hablar de eficacia, de eficiencia y de una administración moderna; son lo peor", ha dicho Jiménez, quien ha criticado los "cheque perros" que va a poner en marcha el Gobierno del PP-A.

Ha considerado que Sanz debería haber tomado la palabra hoy no sólo para pedir "perdón" a esas mujeres que podían tener un riesgo de una enfermedad tan grave como un cáncer, sino para anunciar que la consejera de Salud y Consumo "no va a seguir ni un minuto más en el cargo por su incapacidad, su indolencia, su indiferencia y su actitud absolutamente irresponsable en la gestión de algo tan duro y tan grave, como es un proceso de enfermedad grave". Ha recalcado que ante lo ocurrido, se tienen que asumir "responsabilidades", empezando por el "cese" de la consejera de Salud.

Ha calificado de "aberrante" que el presidente de la Junta dijera que son las mujeres sometidas al cribado las que se tienen que poner "en contacto con la administración": "¿eso es una administración eficaz y que funciona?". Ha señalado que la respuesta tendría que ser que la Junta revisara todas las pruebas de cribado y el 'screening' que se ha hecho en los últimos cinco años, "porque ya nadie se puede fiar de los resultados que se le han comunicado o, incluso, del silencio de la administración respecto de su caso".

Jiménez ha denunciado que, "de momento, ya son 2.000 las mujeres que tienen que ser llamadas y ayer la consejera nos decía que eran casos aislados, dos".

El diputado de Vox Ricardo López Olea ha planteado al consejero si el "Andalucía simplifica" es que una persona tenga que esperar hasta "cien días para las pruebas diagnósticas" ante una situación de riesgo de cáncer, o que los plazos en el sistema de dependencia superen los "500 días". "Han inventado algo nuevo, que es la simplificación administrativa burocrática, que genera más burocracia de la que teníamos", según ha dicho.

El diputado de Por Andalucía José Antonio Delgado ha manifestado que la simplificación administrativa que la Junta "vende como un avance para la ciudadanía y como una manera de acabar con el exceso de burocracia que tanto desespera a mucha gente", más bien está "hecha a medida, sobre todo, para los grandes empresarios, y se hace a costa de quitar garantías de interés general". "Una mal llamada simplificación que se basa en reducir controles y en eliminar autorizaciones", ha dicho.

El diputado del PP-A José Ricardo García ha acusado al PSOE-A de "enfangar y ensuciar" porque su único objetivo es "destruir" y ha denunciado la "sanidad chapucera" que dejaron los gobiernos socialistas en Andalucía.