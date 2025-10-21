Dimite el jefe de Radiodiagnóstico del Hospital Virgen del Rocío por los cribados de mama

Agencia EFE 21 OCT 2025 - 18:35h.

El Gobierno andaluz señaló que el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla concentra el 90% de los casos

La crisis por los retrasos en los cribados de cáncer de mama se extiende a Cantabria

Compartir







El jefe de la Unidad de Gestión Clínica de Radiodiagnóstico del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, Javier Castell, ha presentado su dimisión como consecuencia de la crisis de los errores en los cribados del cáncer de mama que costó la semana pasada la renuncia de la consejera de Salud, Rocío Hernández.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, había anunciado este martes durante el turno de preguntas del Foro ABC que había dimitido el "jefe de servicio", sin especificar que se trataba del responsable de Radiodiagnóstico, aunque fuentes de la Consejería de Sanidad han confirmado que se trata del responsable de este área.

PUEDE INTERESARTE El nuevo consejero de Sanidad de Andalucía se enfrenta a las denuncias por los fallos en los cribados de cáncer de mama

"Ha asumido sus responsabilidades", según Juanma Moreno

"(Hay) Un jefe de servicio que ha presentado su dimisión y que ha asumido sus responsabilidades y no quedándonos hay otras personas por encima del jefe de servicio que también van a asumir sus responsabilidades como también la ha asumido la consejera", ha señalado el presidente andaluz. Según Moreno, se ha producido un error y, por tanto, ese error tiene unas consecuencias "políticas e institucionales".

El Gobierno andaluz señaló en la investigación llevada a cabo tras conocerse la crisis sanitaria que el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla concentra el 90% de los casos de no conclusión en el programa de cribado de cáncer de mama de Andalucía, afectando a aproximadamente 1.800 mujeres.

PUEDE INTERESARTE La familia de un hombre de 86 años fallecido por cáncer de mama denuncia al SAS por homicidio imprudente

Para solucionar esta situación, la Consejería de Sanidad ha modificado el protocolo y está citando a las pacientes para realizarles más pruebas, con el objetivo de tener los resultados listos antes del 15 de noviembre, mientras que otras 700 mamografías se realizarán antes de final de mes.