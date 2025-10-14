Iván Sevilla 14 OCT 2025 - 12:34h.

El fallecido en julio de 2025 a los 86 años no estaba en el programa de cribado que tanta polémica ha generado

La consejera de Salud de Andalucía dimite por la crisis de los cribados de cáncer de mama

Compartir







AlmeríaOtra denuncia al Servicio Andaluz de Salud, que llega después de la primera penal presentada tras el fallo en los cribados del cáncer de mama. En el nuevo caso, la muerte de un almeriense por mal seguimiento de la enfermedad no está vinculada a ese programa.

Sin embargo, la familia del hombre, natural de Garrucha, ha querido ir a los tribunales. Ya la Asociación Amama pidió investigar fallecimientos de tres mujeres al estallar la polémica que incluso ha derivado en protestas de miles de andaluces en las calles.

PUEDE INTERESARTE La consejera de Salud de Andalucía dimite por la crisis de los cribados de cáncer de mama

Las afectadas han acudido a SIRES Abogados para preparar una demanda colectiva y, de forma independiente, este mismo bufete ha informado de la denuncia penal contra el SAS por un presunto homicidio imprudente al morir el paciente de Almería este julio de 2025.

Consideran que "no fue tratado con la diligencia debida por la sanidad pública, que tenía la obligación de atenderle de por vida debido a los antecedentes que arrastraba desde 2005", cuando le diagnosticaron un carcinoma de mama izquierdo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En una nota de prensa a la que ha tenido acceso Informativos Telecinco, se relata que el hombre recibió la cirugía que necesitaba en Madrid, donde residía por entonces. Le practicaron "una mastectomía y un vaciamiento axilar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"El tumor fue de tipo hormonodependiente, como es habitual en los casos de cáncer de mama masculino. Tras su jubilación en 2011, el paciente se trasladó definitivamente a Garrucha, y quedó adscrito al Servicio Andaluz de Salud", añaden desde el bufete sevillano.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

"Sin seguimiento oncológico ni pruebas"

El almeriense estuvo recibiendo atención de su médico de cabecera "por patologías menores, sin seguimiento oncológico ni pruebas de control" de la enfermedad que anteriormente había tenido. Ya en octubre del 2024, ingresó en el Hospital Comarcal de Huércal-Overa.

Sufría un cuadro de "malestar general y cistitis persistente". Fue entonces cuando le detectaron un "derrame pleural masivo derecho, pero sin realizarle un diagnóstico diferencial adecuado, por los antecedentes oncológicos".

Apuntan que la asistencia sanitaria que recibió "incurrió en graves omisiones", pues tampoco solicitaron valoración por parte de especialistas en Oncología ni un comité multidisciplinar, "incumpliendo los protocolos" existentes.

"Se descartó erróneamente una reaparición del cáncer"

Además, en el escrito aseguran que "se descartó erróneamente una reaparición del cáncer de mama" y vincularon los problemas de salud que presentaba "a un presunto cáncer de pulmón no confirmado". El paciente, en consecuencia, no tuvo opción de un tratamiento hormonal paliativo.

"Podría haber ralentizado la progresión metastásica y prolongado su supervivencia", argumentan desde el bufete. También detallan que en el centro se "extravió la muestra de líquido pleural que le fue extraído, lo que impidió confirmar el diagnóstico metastásico".

Tras esos hechos, el 25 de julio de este año, el anciano perdió la vida. Tenía 86 años y su familia ha depositado su confianza en el abogado penalista José Antonio Sires para la denuncia que se interpondrá en los juzgados de Instrucción de Sevilla este 15 de octubre.

Para el letrado, lo sucedido puede encajar en una muerte derivada de la omisión de un deber, que figura en el artículo 142 del Código Penal. Cree que existe causalidad entre esa omisión y el fallecimiento del hombre mayor.

Cita igualmente el artículo 196 del Código Penal, que hace referencia a un delito de omisión del deber de prestar servicios sanitarios. Esto último no se hizo, a pesar de que se sabía del riesgo grave para la vida de la persona.

El abogado habla también de otro delito de dejación de funciones del servicio público (artículo 409), por la omisión del deber de la autoridad de supervisar y organizar la atención sanitaria. En este caso, en Andalucía.