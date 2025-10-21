Un hombre octogenario se ha intentado quitar la vida al dispararse en la cabeza cuando iba a ser desalojado de su casa

Los vecinos de Alameda se movilizan para frenar el desahucio de Fran Custodio, un hombre de 64 años con un 94% de discapacidad

Compartir







Un octogenario ha sido evacuado a un hospital después de que se haya disparado este martes en Torremolinos (Málaga) en el momento en el que la comitiva judicial ha acudido a su domicilio para desalojarlo y tomar posesión de la propiedad debido a una ejecución hipotecaria.

Según han dicho a EFE fuentes cercanas al caso, el hombre había tenido problemas para cumplir con sus obligaciones de pago con el banco y la vivienda -ubicada a la entrada de este municipio malagueño, en la zona del antiguo orfanato- había sido subastada para hacer frente a la deuda.

Cumplido el plazo que el juzgado había dado al anciano para que abandonase la propiedad, este mismo martes iba a ejecutarse el lanzamiento y la toma de posesión oficial del inmueble por parte del nuevo propietario.

Trató de quitarse la vida

Hasta el domicilio se han desplazado la comitiva judicial, agentes de la Policía Local de Torremolinos, los representantes legales del adquirente y un cerrajero con intención de proceder al cambio de la cerradura y así hacer efectiva la toma de posesión de la propiedad.

PUEDE INTERESARTE Tres detenidos tras descubrirse una plantación de marihuana en la casa que habían okupado en Denia

Cuando han llamado al timbre y han tratado de abrir la puerta, el octogenario, que no había desalojado la vivienda y que aún se encontraba en su interior, ha intentado quitarse la vida y se ha disparado en la cabeza, según las fuentes.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En el momento en el que los agentes de Policía han entrado, el hombre aún respiraba, por lo que han dado aviso a los servicios de emergencia, que lo han trasladado hasta un centro hospitalario próximo.