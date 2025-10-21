Rocío Amaro 21 OCT 2025 - 19:00h.

En solo una semana, una vecina de Fuengirola ha logrado reunir los 3.000 euros necesarios para que su amiga Lidia, diagnosticada con un cáncer de piel agresivo, pueda operarse

Tras 32 años dedicados al servicio comunitario, Lidia recibe ahora el apoyo de decenas de personas que han querido devolverle todo el bien que ella ha hecho por los demás

Compartir







MálagaVioleta, una vecina de Fuengirola, en Málaga, ha logrado reunir, en apenas una semana, los 3.000 euros necesarios para que su amiga Lidia pueda someterse a una cirugía urgente y decisiva para tratar un cáncer de piel agresivo. Un gesto solidario que ha movilizado a decenas de personas que con sus donaciones han ayudado a acercar a la paciente a su intervención en un centro privado.

La historia comenzó en mayo de 2025, cuando a Lidia le fue detectada una pequeña úlcera en el cuero cabelludo, de apenas un centímetro, que en principio no parecía grave. Sin embargo, el diagnóstico posterior confirmó lo peor, se trataba de un carcinoma escamoso infiltrante interparietal, un tipo de cáncer de piel de rápido crecimiento. En solo unas semanas, la lesión aumentó de tamaño hasta alcanzar los cinco por cinco centímetros, y su avance hizo urgente la necesidad de una intervención quirúrgica.

El panorama era grave y los médicos coincidieron en que era fundamental actuar cuanto antes para evitar complicaciones y asegurar una recuperación completa. Pero el tiempo jugaba en su contra y las listas de espera del sistema público hacían imposible una operación inmediata.

Por eso sus allegados decidieron recurrir a una solución privada, con la que consiguieron una cirugía programada para el 22 de octubre de 2025 en un centro especializado. Pero el problema era el coste, unos 3.000 euros, una cifra inasumible para Lidia, cuya vida siempre ha estado marcada por el servicio y la entrega a los demás.

PUEDE INTERESARTE El adiós a los coches de caballos en Málaga provoca una ola de solidaridad para dar un nuevo hogar a los animales

Una vida dedicada a ayudar

Según cuenta Violeta, su amiga Lidia ha sido precursora regular durante 32 años. Desde hace 16, ha desarrollado su labor en Nicaragua, donde ha dedicado su tiempo, energía y recursos a apoyar a comunidades con menos recursos. Quienes la conocen la describen como "una mujer generosa, de sonrisa constante y dispuesta siempre a tender la mano", asegura.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Hoy, de alguna manera, ha encontrado una recompensa a sus años de entrega. Su trabajo ha dejado huella en muchas personas que ahora, desde distintos lugares, han querido devolverle una parte de todo el cariño que ella ha sembrado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Siempre ha estado allí cuando alguien la necesitaba", se lee en el texto de la campaña de ayuda llevada a cabo en GoFundMe. La iniciativa partió de esta vecina de Fuengirola, que no se lo pensó y decidió lanzar la colecta para cubrir los gastos médicos y evitar que el cáncer siguiera avanzando, mientras que su amiga esperaba una respuesta del sistema sanitario. El objetivo era claro y directo, necesitaban reunir los fondos necesarios antes del 22 de octubre.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Una ola de solidaridad

La respuesta ha sido inmediata. En apenas unos días, decenas de personas comenzaron a donar y a compartir la campaña, haciendo que el mensaje llegara mucho más lejos de lo esperado. Desde cinco euros hasta 200 en una misma donación, todo cuenta para lograr el objetivo que se habían marcado.

En menos de una semana, la meta se alcanzó. "Gracias de todo corazón. Hemos llegado a la meta", confirmaba Violeta. "Gracias a su ayuda, Lidia podrá dar este paso tan importante hacia su recuperación. Que toda su generosidad sea recompensada".

Una colecta que va a permitir cubrir los costes de la operación, pero no solo eso, porque, para estas amigas, esta movilización ha supuesto un enorme impulso anímico en unos días muy complicados. "Cada gesto de apoyo, cada mensaje, cada oración cuenta", se lee en el mensaje final de agradecimiento.

Comunidad y esperanza

Puede que muchas de las personas que han colaborada con la causa ni siquiera conozcan personalmente a Lidia, pero seguro que habían escuchado hablar de la vecina que siempre ayudaba a los demás y que ahora se encontraba en apuros.

En muy pocos días, la iniciativa ha logrado unir a una comunidad entera alrededor de una misma causa y darle a Lidia, si todo sale bien, la oportunidad de seguir viviendo y sirviendo, como hasta ahora había hecho. Este 22 de octubre, Lidia entrará al quirófano con la tranquilidad de saber que no está sola.