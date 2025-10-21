Rocío Amaro 21 OCT 2025 - 07:00h.

El club malagueño denuncia una "injusticia deportiva" y reclama ligas realmente formativas, donde los niños aprendan y disfruten sin humillaciones

Entrenadores y padres apoyan la decisión del club, que defiende que el objetivo no debe ser ganar a toda costa, sino educar y respetar

MálagaLa Unión Deportiva Los Prados, un club de fútbol de Málaga, ha tomado la simbólica y rotunda decisión de retirar a su equipo alevín de la competición, tras sufrir una derrota por 20-1 frente a la Fundación Deportiva Málaga CF. Lo que pretendía parecer un simple marcador abultado se ha convertido en un punto de inflexión para el club, que considera que este tipo de situaciones desvirtúan el espíritu del fútbol base.

"Un resultado de 20-1 no representa el esfuerzo de unos niños, representa una injusticia deportiva", escribía la entidad en un comunicado difundido en redes sociales. En su mensaje, la U.D. Los Prados ha defendido que las ligas de formación "deberían servir para formar, motivar y enseñar valores", pero que en la práctica "se están convirtiendo en competiciones donde algunos equipos están a un nivel completamente distinto", aseguran.

"Cuando la formación se usa para ganar, se deja de formar. Cuando se humilla en lugar de enseñar, se pierde el sentido del fútbol base", añadía el texto. Por ello, el club ha decidido retirar a su equipo alevín de este grupo "porque nuestros niños merecen aprender, disfrutar y crecer en una liga realmente formativa, donde cada partido sea una oportunidad para mejorar, no para sufrir".

Las reacciones al comunicado

La publicación ha generado un intenso debate entre padres, entrenadores y aficionados. Muchos han aplaudido la valentía del club y su defensa del respeto en las categorías inferiores: "palabras muy sabias. Reflexiones para los adultos. Recordemos que sin niños no hay fútbol", comentaba una usuaria. Otro mensaje destaca que "la base del fútbol base es enseñar, no machacar al equipo rival".

Varios seguidores del club han aclarado además que la retirada no se debe únicamente al resultado, sino al contexto en el que se produce: "no se retiran porque les hayan metido 20 goles. Se retiran porque se suponía que era una liga para equipos que están empezando, que no tienen experiencia, para aprender y formarse. Y lo que hay son equipos con mucha trayectoria, los cuales podrían jugar en ligas superiores, pero prefieren competir aquí porque hay menos rivalidad. Por eso se retiran, para jugar en una liga donde puedan aprender y hacerlo en igualdad de condiciones".

También ha habido palabras de apoyo hacia los responsables de esta decisión que para muchos padres ha supuesto una lección para sus hijos: "gracias a los entrenadores del equipo por dar un paso al frente, cuidar y defender así a nuestros niños".

Sin embargo, no todos comparten la decisión del club. Algunos han criticado que la medida transmite un mensaje equivocado a los pequeños, al considerar que "si alguien es mejor que yo, debo aceptarlo y entrenar para superarme", escribía un usuario.

Un marcador contundente y un debate sobre la mesa

El debate no es nuevo, pero la contundencia del marcador ha reavivado la discusión sobre los límites del fútbol formativo. Para Víctor López, entrenador sevillano con experiencia en categorías benjamines y alevines (niños entre 7 y 11 años), el problema está en la actitud con la que se afrontan estos partidos. "Para mí es una falta de respeto, porque no importa que metas 10, 20 o 30 goles, vas a ganar igual. Si ves que vas sobrado, y ya llevas una gran cantidad de goles, yo como entrenador me siento en el deber de hablar con los chicos y decirles que bajen el ritmo por respeto al equipo contrario", explica.

López considera que el fútbol base debe ser un espacio de aprendizaje, no de competición feroz: "El resultado es lo de menos. Lo importante es la unión, el compañerismo y el aprendizaje. El fútbol es mucho más que unos simples números en un partido. Es disfrutar y aprender de un deporte tan bonito".

El entrenador señala además que en la liga del Instituto Municipal de Deportes de Sevilla, los árbitros tienen como norma dejar de contabilizar goles cuando la diferencia supera los diez tantos, una medida que a su juicio "respeta a los equipos y a la formación de los chicos".

Decisiones como la de la U.D. Los Prados ponen sobre la mesa una cuestión incómoda. Mientras unos defienden que las derrotas forman parte del aprendizaje, otros sostienen que la desproporción y la humillación pueden desmotivar a los niños hasta alejarlos del deporte. Desde el club malagueño lo tienen claro: "El fútbol base debe educar, no humillar. Y nosotros defenderemos siempre la ilusión y la sonrisa de nuestros jugadores".