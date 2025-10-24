Rocío Amaro 24 OCT 2025 - 11:26h.

La organización culpa a la dirección del centro y a las administraciones públicas por no actuar a tiempo y exige responsabilidades

El fiscal pide que se retiren de la red fotos de las supuestas acosadoras de Sandra Peña

SevillaEl trágico suicidio de Sandra Peña, la estudiante sevillana de 14 años, ha conmocionado a toda la comunidad educativa y ha generado una ola de indignación en todo el país. Sandra, supuesta víctima de acoso escolar continuado en el colegio concertado Irlandesas de Loreto, se quitó la vida el pasado 14 de octubre. Según han denunciado sus familiares y distintos colectivos estudiantiles, el centro conocería la situación pero no activó los protocolos de protección ni las medidas preventivas previstas ante casos de bullying y riesgo de suicidio.

El caso ha despertado una respuesta masiva entre el alumnado y la sociedad en general. De hecho, en pocos días, una petición ciudadana para exigir al Sindicato de Estudiantes una reacción firme ante este caso, ha conseguido casi 15.000 firmas que reclamaban una huelga nacional para visibilizar el caso de Sandra y el de tantos jóvenes que sufren en silencio.

Ante la presión social y el clamor del estudiantado, el Sindicato ha anunciado una huelga general estudiantil para el martes 28 de octubre, bajo el lema "Sandra, no te olvidamos. ¡Basta de bullying! ¡Basta de discursos de odio! ¡Hay responsables!".

"La pérdida de Sandra se pudo haber evitado"

En un comunicado, el Sindicato de Estudiantes ha señalado directamente a la dirección del colegio Irlandesas de Loreto por su inacción, pese a las reiteradas denuncias de la familia. Los padres de Sandra llegaron a presentar dos avisos formales acompañados de informes psicológicos, sin que el centro activara ningún protocolo de actuación. Para la organización estudiantil, esta pasividad responde a la voluntad de proteger la imagen del colegio y sus intereses económicos por encima de la seguridad de la alumna.

"El colegio, en manos de la Fundación Educativa Mary Ward, recibe millones en subvenciones públicas cada año", denuncia el Sindicato. "Y para no manchar su nombre ni arriesgar esa financiación, prefirieron barrer los gritos de auxilio de Sandra debajo de la alfombra", aseguran.

El comunicado también señala a la Junta de Andalucía como responsable político de mantener los conciertos con centros privados y religiosos "mientras desmantela la educación pública". Según el Sindicato, la falta de recursos humanos y materiales impide a los centros públicos atender de forma adecuada los casos de acoso escolar o problemas de salud mental entre los estudiantes.

"Combatir el bullying no puede depender de la buena voluntad del profesorado, la mayoría colapsado por aulas masificadas", subrayan, "sino de una apuesta firme por dotar a todos los centros educativos de orientadores, psicólogos y mediadores capaces de intervenir a tiempo. Sin esa red de apoyo, la salud mental del alumnado queda completamente desprotegida".

El Sindicato extiende su crítica al Gobierno central y a todas las comunidades autónomas, denunciando que "no hay fondos para reforzar la enseñanza pública ni para poner en marcha un verdadero plan de prevención del suicidio juvenil, pero sí para aumentar el gasto militar y subvencionar el negocio de la enseñanza privada".

Una lucha por la vida y por la educación pública

El 28 de octubre, el alumnado de ESO, FP y Bachillerato está llamado a secundar la huelga y a participar en las manifestaciones que tendrán lugar a las 12:00 horas en todas las ciudades. La convocatoria busca rendir homenaje a Sandra Peña, pero también denunciar un modelo educativo que, según el Sindicato, antepone los beneficios económicos a la seguridad y bienestar de los estudiantes.

Desde la organización estudiantil exigen la dimisión inmediata de la junta directiva del colegio Irlandesas de Loreto y la retirada de su financiación pública, al considerar que los responsables de no activar el protocolo antibullying deben rendir cuentas ante la justicia. También reclaman una inversión urgente en salud mental que garantice la presencia de psicólogos y psiquiatras en todos los centros educativos y en la sanidad pública.

Por último, piden una educación libre de discursos de odio, denunciando el auge de mensajes machistas, racistas y LGTBIfóbicos que, dicen, "se propagan desde las redes y las instituciones de la extrema derecha" y acaban calando en las aulas. "Nuestros centros deben ser espacios seguros para todas y todos, donde no tenga cabida la discriminación ni el miedo", insisten.

"Nos jugamos nuestro presente y nuestro futuro"

"La muerte de Sandra es una herida que no puede quedar impune", concluye el comunicado del Sindicato de Estudiantes. "El acoso escolar es una de las caras más crueles del sistema en el que vivimos, un sistema que premia la competencia, el odio al diferente y el individualismo. Pero alzar la voz contra el bullying no es una lucha individual, es una lucha colectiva. Nos jugamos nuestro presente y nuestro futuro".

El próximo 28 de octubre, miles de estudiantes están llamados a llenar las calles en memoria de Sandra Peña y para exigir que nunca más una vida se pierda por culpa del silencio, la indiferencia o la negligencia institucional