Redacción Andalucía Agencia EFE 25 OCT 2025 - 17:33h.

La deflagración no ha provocado llamas y ha sido solventada por los trabajadores de la empresas

Se trata de la misma fábrica que registró otra deflagración el pasado 30 de agosto

Las instalaciones de una fábrica de perfumes de Armilla (Granada) han registrado el sábado una deflagración que se ha saldado sin heridos.

Según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112 de Andalucía, el suceso se ha registrado pasadas las 13:45 horas de este sábado, momento en el que han recibido varias llamadas que alertaban de que se habían escuchado algunas explosiones en la fábrica.

Hasta la empresa, ubicada cerca de la Avenida Fernando de los Ríos de Armilla y en la que se veía una columna de humo, se han desplazado Bomberos, agentes de la Policía Local, la Guardia Civil y la Policía Autonómica.

No se han registrado heridos

Las mismas fuentes han precisado que, según los Bomberos, la deflagración no ha provocado llamas y ha sido solventada por los trabajadores de la empresas sin que se hayan registrado heridos.

Se trata de la misma fábrica que registró otra deflagración el pasado 30 de agosto, en esa ocasión acompañada de un incendio visible desde numerosos puntos del área metropolitana que movilizó a Bomberos, sanitarios y cuerpos de seguridad.

Ese fuego afectó a su depósito de materiales y obligó a la Guardia Civil a establecer un perímetro de seguridad.