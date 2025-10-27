La misteriosa desaparición del joven Levi Davis en Barcelona: rugby, música y la sombra del chantaje

Gonzalo Barquilla 27 OCT 2025 - 06:30h.

Levi Davis desapareció en Barcelona el 29 de octubre de 2022: su madre y su familia piden que se pueda esclarecer qué le ocurrió

El dolor de la madre de Caroline del Valle, desaparecida hace una década en Sabadell: "No la voy a volver a ver"

Compartir







Levi Davis, un jugador de rugby profesional y cantante británico de 24 años, desapareció en Barcelona el 29 de octubre de 2022 en extrañas circunstancias. El joven llegó por la tarde a la ciudad después de haber estado unas semanas en Ibiza. Pasó por Las Ramblas, tomó algo en un bar y, de repente, su pista se esfumó. La última señal de su teléfono se registró cerca del puerto y, entrada la madrugada del día 30, un barco que se encontraba en alta mar escuchó los gritos de un hombre en el agua al que se perdió de vista y no se pudo rescatar.

Los Mossos d'Esquadra creen que era el deportista y que falleció ahogado. Pero el cuerpo de esa persona no ha aparecido hasta la fecha, a pesar de que se realizaron trabajos con buzos en la zona cercana al puerto, y no se determinó cómo acabó en ese punto del mar. Otras grandes incógnitas son el cómo se encontró el pasaporte de Levi Davis, por qué motivo fue a Barcelona y por qué publicó días antes de desaparecer un vídeo en su cuenta de Instagram en el que decía que su vida corría peligro y hablaba sobre un caso de chantaje sexual en el que se vio involucrado.

Los agentes encargados del caso no pudieron concluir si su muerte se debio a un acto voluntario, a un accidente o a un crimen. Se barajan todas las hipótesis, aunque el caso se mantiene archivado. Julie Davis, la madre del exjugador del histórico Bath de Inglaterra y estrella del programa 'Factor X: Celebrity', ha acudido a Barcelona a ver el lugar en el que se perdió la pista de su hijo en al menos cuatro ocasiones. "Creo que mi hijo fue asesinado o víctima de trata de personas. Esas son las posibilidades más probables, en mi opinión. Pero, por alguna razón, a la policía no parece importarle", señaló hace unos meses en 'Byline Times', donde destacó que ha solicitado una revisión conjunta del caso dirigida por la policía británica, al estilo de la investigación de Madeleine McCann, y que cuenta con el apoyo de Jess Phillips miembro del Parlamento británico.

El perfil de Levi Davis

Levi Simeon Davis era un desconocido en España, pero en Inglaterra era muy popular. De 2017 a 2020 jugó en el Bath en la Premiership inglesa (la máxima categoría). Posteriormente, firmó por los Ealing Trailfinders, equipo de la segunda división inglesa (RFU Championship), pero sufrió una grave lesión de ligamento que condicionó su trayectoria. Luego estuvo cedido en el Worthing Raiders, un club semiprofesional y disputó algunos partidos.

En su etapa en el Bath saltó a la fama por su actividad fuera del campo. En 2019, apareció en el programa 'Factor X: Celebrity' como parte del grupo Try Star, junto con sus compañeros de equipo Thom Evans y Ben Foden, y comenzó una carrera musical. Además, gracias a ese vínculo con el vestuario, cinco meses después de descubrirse como cantante en television, se convirtió en el primer jugador de rugby profesional en declararse abiertamente bisexual.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Hola chicos", escribió en el grupo de WhatsApp del equipo el 19 de mayo de 2020. "Solo quería contarles algo que me ha estado agobiando durante cuatro años. Quiero ser abierto y honesto con ustedes, como amigos y compañeros. Soy bisexual. Lo sé desde los 18 años". señaló el joven de entonces 22 años, antes de sentenciar con humor: "No tengo en cuenta a ninguno de ustedes. Así que no pasa nada". La plantilla le ofreció apoyo y le arropó, pero también recibió insultos y críticas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La desaparición

En el momento en el que desapareció, Levi Davis, con 24 años, se encontraba sin equipo y, aunque había lanzado algunas canciones, esperaba un mayor éxito. De sus proyectos como cantante conoció a Richard Mark Squire, un productor musical que tenía fijada su residencia en Ibiza. El joven, que estaba afincado en Londres, habría viajado hasta la isla el 18 de octubre de 2022. Durante su última semana allí, planeó regresar a la capital británica para dar entrevistas y promocionar su nuevo disco, 'Los Ángeles'. Sin embargo, decidió ir a Barcelona el 29 de octubre. Al parecer, dijo que tenía una cita con una persona que conoció en Grindr, pero el motivo de la visita no se ha esclarecido a nivel policial.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Levi Davis llegó a Barcelona en ferry y su iPhone se conectó por primera vez a una antena de Orange en el puerto de la ciudad a las 19:43 al desembarcar. Se echó la mochila al hombro sobre una camiseta blanca y caminó a paso ligero durante 20 minutos hasta el pie de La Rambla. A las 21:13, las cámaras de seguridad lo captaron en The Old Irish Pub, donde se tomó una cerveza. A las 21:30, le envió un video grabado dentro del concurrido local nocturno a su madre, quien regañó a su hijo por viajar sin ahorrar al extranjero después de que le pidiera dinero para un hotel.

Posteriormente, a las 21:44, el joven le envió un mensaje a su amigo Mike Guida con otro vídeo que mostraba una competencia de karaoke en el bar. "Delicioso. Te llamaré cuando esté en algún lugar para dormir, hermano. Que tengas buenas noches, mi amigo", escribió Davis. Mientras, Guida respondió: "Pide subir a cantar, jajaja". Levi salió del Old Irish Pub a las 21:46 para caminar hacia el norte por La Rambla y posteriormente fue grabado por las cámaras de seguridad internas del cercano Hard Rock Café. Su señal, entonces, se registró cerca del puerto, frente a la terraza cubierta de la terminal de cruceros en el muelle Moll Adossat. Ahí se perdió su rastro.

¿Cómo acabó Levi en el mar?

La madrugada del 30 de octubre de 2022, el crucero MSC Bellissima, a punto de atracar en el puerto de Barcelona, detectó a un hombre con camiseta blanca pidiendo auxilio en el mar. Un tripulante dio la alerta de “hombre al agua” y se activó un amplio operativo de rescate con lanchas, policía, Guardia Civil y un helicóptero. Sin embargo, pese a las rápidas maniobras y a que varios testigos escucharon los gritos, la persona desapareció en menos de cuatro minutos, y tras 12 horas de búsqueda sin resultados ni reportes de tripulantes o pasajeros faltantes, la operación fue suspendida.

Las indagaciones determinaron que era Levi, pero inicialmente no se hallaron indicios de un crimen. No obstante, surgen muchas dudas. Algunos expertos afirman que hasta llegar al punto del mar en el que estaba Levi "perderías el sentido de la orientación casi al instante, en segundos". "Si no eres un buen nadador, sería una auténtica pesadilla. Puedes beber demasiada agua o ser arrollado por un barco, es muy probable. Con ropa, sería aún más difícil. Por lo tanto, es muy improbable que esta persona llegara a este punto del océano sin la intervención de un tercero", han indicado en la fuente citada.

Si era Levi ¿cómo llegó hasta allí? ¿Estaba en un barco? ¿Le tiraron de una embarcación? "Por la descripción de la persona que pedía ayuda a gritos, queda claro que no quería morir. O bien hubo un accidente y se cayó y alguien no lo informó y simplemente lo dejó allí para que muriera, o fue secuestrado y escapó de un barco tratando de salvarse, o alguien estaba tratando de asesinarlo. Las tres posibilidades sugieren un delito", apuntó la madre del joven.

El vídeo de Levi sobre amenazas y la sombra del chantaje

La desaparición se produjo de forma extraña. Pero el misterio aumenta con un vídeo que Levi publicó días antes en Instagram (@thelelife_), el 25 de octubre de 2022, en el que relató que algunas personas que conoció le engañaron después de su aparición en 2019 en 'Factor X: Celebrity' y que luego, según él, lo drogaron, violaron, filmaron y lo controlaron coercitivamente durante más de dos años. Según 'Byline Times', en este documento habló sobre la necesidad de encontrar pruebas de los abusos, que según él existían en la dark web. Y hablaba de redes de tráfico sexual y crimen organizado con políticos y grandes empresarios implicados, así como policías comprados.

El joven, además, había creado una cuenta el 3 de octubre en Onlyfans y, el 28 de octubre, hizo sus últimas publicaciones. Según su familia e investigadores independientes, Levi pudo haber estado bajo presión durante al menos un año para actuar en esta plataforma con el fin de ganar dinero para una organización de "tráfico sexual". Creen que el vídeo tuvo algo que ver en el suceso y que podría relacionarse con su muerte. “Lo que le pasó a Levi le afectó mucho. Tenía su futuro en sus manos. Y creo que alguien se desvivió por lastimarlo y controlarlo. Es desgarrador. Puedo aceptar que Levi posiblemente se haya ido para siempre. Pero no puedo aceptar que alguien atacara a mi hijo y escapara de las consecuencias”, lamentó su madre.

El entorno de Levi asegura que había manifestado su temor a que personas que había conocido pudieran hacer daño a su familia. Pedía a su madre y sus hermanos que se mudaran. Pero nunca se averiguó a quién o quiénes se refería en concreto. Sospechan que pudo tener algo que ver, pero creen que hay fallos en la investigación. Tienen dudas en algunos puntos, como el hallazgo del pasaporte. Según ellos, se entregó en el puerto como un "objeto perdido", pero inicialmente pudo haberse encontrado en un "narcopiso", un extremo que no se ha confirmado.

La familia descarta un acto voluntario

En cualquier caso, consideran que la desaparición no fue voluntaria y no comprenden que no se hayan encontrado nuevas imágenes de CCTV que aporten nuevas pistas, especialmente en una zona de alta seguridad como el puerto. Todas las hipótesis están abiertas con la información recopilada ¿Es posible que perdiera intencionalmente su pasaporte para desaparecer y adquirir una nueva identidad, con la esperanza de librarse de algún problema?

Parece poco probable por varias razones: una absoluta falta de fondos (o incluso de ropa), su actitud positiva en sus últimas comunicaciones y su intención ampliamente declarada de volver a recoger varias pertenencias de amigos en Ibiza e Inglaterra.

La madre de Levi intenta contratar un abogado que la ayude a reabrir el caso con la ayuda de las autoridades británicas. Se pregunta si no hizo lo suficiente para obtener una gran cobertura como ocurrió con Jay Slater en España y está convencida de seguir buscando justicia.