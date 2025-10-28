Iván Sevilla 28 OCT 2025 - 16:58h.

Los hechos ocurrieron el 24 de octubre cuando un hombre sufrió una parada cardiorrespiratoria en un andén

El personal de seguridad realizó la reanimación cardiopulmonar y usó un desfibrilador semiautomático

Compartir







CórdobaAcostumbrados a conocer casos de sanitarios que salvan vidas o de policías locales que evitan muertes por ahogamiento, en un reciente suceso, los héroes fueron unos vigilantes de seguridad. Auxiliaron a un viajero que se desplomó en la estación de trenes de Córdoba.

Según ha recordado el Sindicato de Hábitat de Comisiones Obreras de la provincia, observaron primero cómo un hombre caía al suelo repentinamente, cuando se encontraba en uno de los andenes. De inmediato, acudieron a ayudarle.

No tenía pulso ni respiraba, por lo que iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y usaron después un desfibrilador semiautomático (DESA) que hay instalado en el interior del recinto ferroviario.

Consiguieron revertir su situación de parada cardiorrespiratoria y que volviera a recuperar el latido del corazón. Luego, estabilizaron al afectado antes de que llegasen los servicios sanitarios que fueron alertados.

Intervención determinante para evitar su muerte

CCOO destaca que los efectivos del 061 que en la tarde del 24 de octubre se desplazaron hasta la estación de Adif-Julio Anguita reconocieron que la intervención de los trabajadores fue determinante para evitar la muerte del hombre.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El rápido y eficaz procedimiento con él en esas labores de primeros auxilios sirvieron para salvarle la vida en unos minutos que son cruciales tras sufrir un infarto. La víctima fue evacuada consciente al Hospital Universitario Reina Sofía para su evaluación y seguimiento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Quedó ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras que desde el sindicato han felicitado al personal de seguridad por su valentía y ejemplar acción. Han recordado que estos profesionales reciben formación para afrontar este tipo de situaciones.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

“Gracias a la preparación y la rápida respuesta de los vigilantes, hoy podemos hablar de un final feliz. Su actuación demuestra el valor del personal de seguridad privada como primer eslabón de respuesta ante emergencias”, ha admitido la secretaria General del Sindicato del Hábitat de CCOO de Córdoba, Esperanza Sánchez.