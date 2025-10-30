Gonzalo Barquilla 30 OCT 2025 - 18:46h.

Técnicos de Andalucía analizan las causas de la inusual pigmentación de un lince ibérico avistado por primera vez en Jaén

El lince ibérico, en riesgo de extinción, se está recuperando: la población está en cifras récord

Compartir







Técnicos del Plan de Recuperación del Lince Ibérico en Andalucía han iniciado una investigación para esclarecer el origen de la pigmentación blanca que se habría detectado en una hembra que habita en una zona de monte de la provincia de Jaén.

Una rara condición por la que ahora se estudia a la denominada lince Satureja, como se conoce al ya llamado lince ibérico blanco, después de que fuera captada gracias a Ángel Hidalgo Garrido, un fotógrafo y amante de la naturaleza, según han indicado a 'Europa Press' desde la Consejería de Sotenibilidad y Medio Ambiente.

PUEDE INTERESARTE Dos linces peleando a cabezazos se convierte en vídeo viral en redes sociales

"Es un ejemplar al que se está investigando para conocer las causas de su pigmentación. Las causas no están claras, si es genética o por algún otro motivo. Hasta que no se analicen las muestras que puedan extraer del ejemplar, no sabremos las circunstancias de esa pigmentación", han explicado las citadas fuentes. Medios jiennenses, como 'Hora Jaén', informaron sobre el descubrimiento en redes sociales y provocaron el asombro de la población.

PUEDE INTERESARTE Secreto, el lince ibérico que se detectó hace meses en Cataluña procedente de Andalucía

El fotógrafo Ángel Hidalgo: "Me quedé paralizado"

El lince ibérico blanco, también llamado leucístico, ha sido descubierto gracias a las cámaras de fototrampeo que colocó Ángel Hidalgo en un lugar nuevo donde comenzó "a rastrear hace pocos meses", según ha explicado en Facebook.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Observé algo que no podía creer... A partir de ahí comencé a dedicarle todo el tiempo que disponía, tenía que ver esta maravilla por mis propios ojos", relató en rede sociales. Fue pasando el tiempo, "incluso meses sin éxito" y, pese a estar en muchas ocasiones "a punto de tirar la toalla", lo pudo ver "una mala mañana después de llover durante la noche".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Al observar por primera vez un lince ibérico blanco, con su pelaje de invierno blanco como la nieve y esos ojos penetrantes, me quedé paralizado, no podía creer lo que estaba viendo. Me sentí muy afortunado de presenciar este momento, de poder ver a este gran lince en su hábitat natural", señala Hidalgo.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El encuentro con el lince, según añade el fotógrafo en su publicación, supone "un recuerdo inolvidable". Le hizo "pensar la importancia de la naturaleza y de la conservación". Al parecer, según recogen fuentes como 'El País', la lince Satureja nació en 2021 y presentaba una coloración normal, pero con el tiempo adquirió el tono blanco. Es decir, no es albinismo. Su alimentación ha sido correcta y ha tenido varias camadas.

El descubrimiento ha dado la vuelta al mundo. A pesar de que muchos usuarios han dudado de que el vídeo viral del animal fuese IA, los Técnicos del Plan de Recuperación del Lince Ibérico en Andalucía ya tienen en marcha una investigación para contar con más detalles de este ejemplar.