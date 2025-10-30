Iván Sevilla 30 OCT 2025 - 16:12h.

La justicia alemana condenó al arrestado a seis años de cárcel por agresión sexual y lesiones agravadas a una mujer

El operativo de detención se desarrolló el 28 de octubre, cuando el fugitivo salía de un refugio en un remoto bosque

GranadaOculto en una comuna hippie de Granada. Así se encontraba en nuestro país un fugitivo buscado en Alemania por violar a una mujer en la ciudad de Varel. Este depredador sexual fue detenido sorpresivamente para su entrega a las autoridades alemanas.

En un día en el que la Policía Nacional ha informado del arresto en Madrid de dos prófugos más, también ha dado a conocer el curioso caso del hombre que pasaba desapercibido entre un grupo de personas que residen en un remoto bosque.

De difícil acceso, es posible entrar allí por un camino transitable solo a pie. Los agentes consiguieron ubicar al sospechoso en ese entorno natural de la provincia granadina, donde vivía en uno de los varios refugios instalados. Lejos de la civilización.

Condenado a seis años por la violación

Tras situarle escondido en esa comunidad, el 28 de octubre se produjo su detención, en un momento en el que salía del recinto. Los policías lo estaban esperando, ya que sobre él pesaba una orden de arresto y entrega emitida por la justicia alemana.

La misma que condenó al varón a seis años de cárcel por la agresión sexual y lesiones agravadas provocadas a la víctima. Los hechos ocurrieron en julio del 2022, cuando obligó a la mujer con fuerza a mantener relaciones sexuales.

Atada con esposas mientras la estrangulaba

Incluso la ató con unas esposas mientras la estrangulaba, aunque no llegó a causarle la muerte. Pero sí le ocasionó importantes heridas. El grupo Fugitive Active Search Teams o FAST alertó de la posible huida y ocultación del hombre en España.

Por eso, desde la sección de localización de fugitivos de la Policía Nacional iniciaron las gestiones para dar con su paradero. Al final, con éxito. Otra operación, la denominada 'Peluche', ya ha logrado detener a 35 fugitivos reclamados por delitos sexuales a menores.