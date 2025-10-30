Gonzalo Barquilla 30 OCT 2025 - 14:19h.

Amama afirma que la Junta situó el origen de los problemas de cribados en las "órdenes verbales" de determinados jefes de servicio

¿Por qué falló el sistema de cribado de cáncer de mama en Andalucía y se dejó de avisar a 2.317 mujeres?: nueva guerra de versiones

La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), Ángela Claverol, ha asegurado este jueves que el consejero andaluz de Sanidad, Antonio Sanz, situó el origen de los problemas detectados en el programa de cribados de la enfermedad en las "órdenes verbales" de determinados jefes de servicio.

Así lo recoge 'EFE'. "Según él, fue una orden verbal de los jefes de servicio, que dijeron que no había que llamar más (a las mujeres) porque había una empresa que iba a hacer eso", ha indicado Claverol al ser preguntada por el contenido del encuentro que mantuvo este miércoles con Sanz y por el posible origen de los fallos detectados en la comunicación de las mamografías con resultados dudosos.

Claverol, que se ha reunido esta mañana con la ministra de Sanidad, Mónica García, ha indicado que el consejero no le aclaró en cualquier caso de qué empresa se trataba y, al repreguntarle, se refirió a una serie de personas o grupos de trabajo: "Debo ser muy torpe porque, al final, no me enteré de la respuesta".

Las concentraciones en los últimos días

La asociación Amama llevó a cabo el pasado 26 de octubre una concentración ante el Palacio de San Telmo, en Sevilla, para reclamar soluciones ante los fallos detectados en el programa andaluz de cribado del cáncer de mama y exigir una atención sanitaria más eficaz y transparente. Bajo el lema “Nuestras vidas no pueden esperar”, la movilización reunió a miles de personas -más de 8.000 según la Subdelegación del Gobierno- que mostraron su apoyo a las afectadas y denunciaron los retrasos y deficiencias en la comunicación de los resultados de las mamografías.

Durante el acto, Ángela Claverol destacó que “somos muchas más de las 2.000 mujeres afectadas” y reclamó una auditoría externa que esclarezca el alcance real del problema, así como la depuración de responsabilidades políticas. Claverol insistió además en la necesidad de reforzar los recursos de la sanidad pública y en que “las pacientes no pueden ser las que paguen los fallos de gestión”.