El incidente ha ocurido en el aula, antes de que llegara el profesor

GranadaUn niño de 12 años ha resultado herido sin riesgo para su vida tras ser apuñalado en el hombro por otro menor en el instituto de Albuñol, en la comarca de la costa de Granada, en la mañana de este martes, unos hechos por los que la Guardia Civil ha abierto una investigación.
Jorge Mora, director del IES La Contraviesa, ha confirmado al medio local IDEAL que los hechos han tenido lugar en el interior del instituto, en el aula, justo antes de que llegara el profesor.
Además, ha señalado que las familias de los menores han acudido inmediatamente después del incidente y que "no ha habido ningún problema entre ellas".
La Guardia Civil ha confirmado que el presunto autor de la agresión tiene una edad similar a la de la víctima, entre los 12 y 13 años. El menor ha sido identificado y, según fuentes del instituto armado, está siendo interrogado dentro de las diligencias de investigación abiertas para esclarecer lo ocurrido.
El incidente ha tenido lugar en una pequeña localidad granadina de poco más de 7.000 habitantes, que cuenta con solo un centro de educación secundaria, lugar donde se ha producido esta agresión con arma blanca en la que hay, por el momento, dos menores implicados.
La Guardia Civil, que ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, dará cuenta de lo ocurrido a la Fiscalía de Menores, aunque con esa edad son inimputables, señalan las fuentes
La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. Los primeros indicios han apuntado a una agresión de un menor a otro menor por causas que desde la Guardia Civil están investigando.
El menor ha sido trasladado consciente por los servicios sanitarios desde el lugar de los hechos, sin riesgo para su vida.
El servicio de Emergencias 112 Andalucía ha indicado que recibía llamada sobre las 8,20 horas del 061 dando cuenta de que un chico había sido herido con un cuchillo en el hombro.