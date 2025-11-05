Ha sido expulsado 30 días a la espera de lo que determine la investigación de las autoridades sobre lo ocurrido

Menor de 12 años herido en Albuñol, Granada, en directo: el agresor y la víctima son "amigos sin antecedentes"

El instituto de Albuñol, Granada, donde un alumno de 12 años fue apuñalado por otro estudiante de 13 años ha decretado la expulsión cautelar de este último durante 30 días por “comportamiento muy grave”; una medida que se produce a la espera de lo que pueda determinar la investigación abierta por las autoridades. Al ser menor de 14 años el autor de la agresión, es inumputable, si bien la Guardia Civil trata de esclarecer los hechos y las causas que han dado lugar al apuñalamiento, tras lo cual dará cuenta del resultado de sus pesquisas a la Fiscalía de Menores.

Paralelamente, y mientras la investigación, –en la que también está implicada la Inspección Educativa en lo que se refiere al ámbito escolar–, continúa avanzando, el centro educativo mantiene también abierto el protocolo de acoso.

La agresión al menor de 12 años en el instituto de Albuñol

Los hechos tuvieron lugar ayer, martes 4 de noviembre, poco antes de las 8:20 horas, cuando el menor que perpetró la agresión utilizó un arma blanca para atacar a su compañero provocándole tres heridas punzantes en el hombro izquierdo.

En el curso de los acontecimientos, un profesor actuó para separarlos al ver lo ocurrido, tras lo cual desde el centro educativo procedieron inmediatamente para el traslado del menor agredido a un hospital.

“El centro ha actuado con mucha rapidez trasladando al hospital al alumno herido”, señalaron fuentes de la Junta de Andalucía citadas por Europa Press, aclarando que su vida no corre peligro.

“Hasta hace dos días esos niños eran amigos”

Nada más recibir el aviso de lo ocurrido, Emergencias 112 Andalucía dio parte también a la Guardia Civil y a la Policía Local de Albuñol, que confirmó que el niño había sido trasladado consciente al Hospital Santa Ana de Motril.

Por su parte, y posteriormente, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Andalucía, María del Carmen Castillo, precisó ante los medios que ante sucesos como el ocurrido en Albuñol, se empieza a trabajar “enseguida”, incidiendo en la diligencia con la que actuó el instituto conforme al protocolo estipulado, así como adoptando medidas disciplinarias.

Se trata de saber "qué es lo que ha motivado esa agresión", señaló la titular andaluza de Educación, explicando que la agresión tuvo lugar poco después de la apertura del centro y añadiendo que “hasta hace dos días esos niños eran amigos”.

Vecinos y familiares en shock por lo ocurrido en el instituto de Albuñol

Mientras las pesquisas continúan, tanto vecinos como familiares de los alumnos del centro quedaron en shock por lo ocurrido en el Instituto de Educación Secundaria La Contraviesa, donde se contextualizan los hechos.

Según recoge ‘Ideal’ citando declaraciones del director del instituto, Jorge Mora, la agresión se produjo después de que los alumnos se dirigiesen a sus aulas, justo “antes de que el profesor llegase a clase”, momento en que el alumno de 13 años sacó un cuchillo y apuñaló al otro menor. Fue una acción de forma súbita, sin que existiera un conflicto previo entre ambos, según fuentes citadas por el medio, que han añadido que los menores eran “amigos” y “sin antecedentes de mala conducta en el centro”.

El resto de compañeros, según han precisado, se encuentran bien, sin que se hayan producido “grandes alteraciones” en el centro después de lo ocurrido.